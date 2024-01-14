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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

Новые отключения света произошли в Ростове и Азове 14 января

Новые отключения света произошли в Ростове и Азове 14 января

14 января 2024, 06:40
Фото: 1MI
Новые отключения света произошли в Ростове и Азове 14 января
В Ростове-на-Дону, а также в Азове 14 января отключили электричество, сообщает «Донэнерго»

В сообщении сказано, что временные отключения света связаны с технологическим сбоем в высоковольтных сетях.

В Азове частичное отключение потребителей было зафиксировано в 05.20 мск на нескольких десятках улиц. Восстановить электроснабжение обещают в течение трех часов.

В Ростове-на-Дону около 06.00 мск без света остался центр города, а именно дома на улице Максима Горького. «Электроснабжение будет возобновлено без предупреждения», — сообщили в «Донэнерго».

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Накануне, 13 января, сразу несколько районов Ростова, а также Батайск, Таганрог, Гуково и Новочеркасск остались без света. Ситуация осложнялась погодными условиями, мороз этим вечером достигал -20 градусов. Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в 23.37 мск.

Ранее стало известно, что с 15 января света не будет в ряде домов Ростова. Так, электроэнергию перестанут подавать в домах на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова.

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