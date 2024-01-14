«Опасная работа»: как не нарваться на мошенников при трудоустройстве в Ростове

Ростовчане часто жалуются на то, как в преддверии выхода на работу без официального оформления им предлагали заблаговременно внести оплату в размере 200 рублей за использование питьевой воды на рабочем месте в течение недели и 100 рублей за использование канцелярии. Причем никаких разъяснений о том, зачем нужны были канцелярские принадлежности при работе на компьютере, и разве сможет человек выпить такой объем воды на рабочем месте за неделю, не поступало.