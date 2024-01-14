«Опасная работа»: как не нарваться на мошенников при трудоустройстве в Ростове

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Какие виды мошенничества существуют при трудоустройстве в Ростовской области, и что должно насторожить ростовчан при поиске работы — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Эпоха цифровизации кардинально изменила привычную жизнь ростовчан. Доступ информационного пространства, развитие искусственного интеллекта значительно упростили многие процессы, которые прежде были трудозатратны и даже невозможны.
Однако стремительное развитие технологий не осталось без внимания мошенников. Теперь их интерес, в первую очередь, направлен на сбор персональных данных. Чаще всего, они звонят ростовчанам по телефону под различными предлогами.
Не стала исключением и сфера трудоустройства. Ростовчане все чаще сталкиваются со странными вопросами при дистанционном собеседовании. В частности, телефон корреспондента RostovGazeta тоже оказался в руках таких мошенников. Они с регулярностью звонят корреспонденту с предложением зарабатывать более 100 тысяч рублей за два часа в день на одном из несуществующих порталов по поиску работы.
«Ваш номер телефона внесен в нашу базу. Мы не удаляем из нее номера, ведь ситуации у людей возникают разные. А вариантов работы у нас множество, подберем на любую профессию. Поэтому и звоним вам постоянно», — сообщил мошенник на просьбу корреспондента не беспокоить.
Эксперты подчеркивают, что при поиске работы соискателя сразу должны насторожить любые вопросы, не имеющие отношения к трудоустройству.
«Например, от человека могут потребовать контакты его родственников. Или поинтересоваться, когда он оформлял кредит. Помимо этого, мошенники запрашивают чрезмерное число документов, которые и вовсе не нужны для трудоустройства», — отмечает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.
Эксперты уверены, что в подобных случаях вероятнее всего речь не идет о предоставлении работы. Таким образом под благим делом предоставления работы мошенники собирают персональные данные человека. Впоследствии воспользоваться такой информацией они могут любыми путями. Например, попытаться оформить на ростовчанина кредит или продать собранную базу спамерам.
Поэтому перед отправкой любых документов для трудоустройства юрист рекомендует соискателям тщательно изучить информацию о работодателе, поискать отзывы. Если компания реальная и о ней присутствует сведения в Сети, то беспокоиться не следует. Но если данные о компании отсутствуют в доступном поиске, то никакие документы предоставлять не следует.
Еще один вариант мошенничества в Ростове заключается в том, чтобы под любым предлогом выманить деньги у ищущего работу человека. В этих случаях могут предложить заплатить за обучение или внести взнос, в том числе для оформления медицинской книжки и заключения договора.
Ростовчане часто жалуются на то, как в преддверии выхода на работу без официального оформления им предлагали заблаговременно внести оплату в размере 200 рублей за использование питьевой воды на рабочем месте в течение недели и 100 рублей за использование канцелярии. Причем никаких разъяснений о том, зачем нужны были канцелярские принадлежности при работе на компьютере, и разве сможет человек выпить такой объем воды на рабочем месте за неделю, не поступало.
Очевидно, что расчет делался на небольшие суммы. Ведь заинтересованный в работе человек отдаст 300 рублей без малейших колебаний.
Эксперты предупреждают, что всегда нужно помнить про «золотое правило» о том, что ни один серьезно настроенный работодатель никогда не потребует у соискателя денег.
«Трудовые отношения предлагают, что оплата идет работнику, а не наоборот», — подчеркивает юрист.
Нередко в вакансиях по трудоустройству соискателям предлагается выполнить серьезную бесплатную работу под предлогом тестового задания. Чаще всего это касается фриланса.
Якобы для прохождения конкурсного отбора людям предлагают написать серию статей, разработать контент-план или создать дизайн-проект. Однако после отправки тестового задания соискатели нередко сталкиваются с исчезновением работодателя — тот попросту перестает выходить на связь.
В лучше случае ростовчанин получит ответ о том, что не прошел конкурсный отбор. Правда через время может оказаться, что неподошедший «труд» соискателя будет опубликован на сайте компании.
«Конечно же, из-за этого не следует отказываться от тестовых заданий. Их действительно просят выполнить многие компании для объективного поиска кандидата на должность. Но выполнение такого задания не должно занимать несколько дней. Поэтому если оно похоже на полноценный проект — это повод задуматься», — говорит Татьяна Нечаева.
По словам экспертов, отсутствие конкретики о работе в вакансиях говорит об опасном виде мошенничества в Ростове. Однако подобные предложения о работе, по словам экспертов, легко выявить при внимательном изучении информации.
Юрист подчеркивает, что в описании вакансии, прежде всего, должны насторожить минимальные требования к кандидату при обещаниях высокой заработной платы, гибкий график и чересчур лояльные условия труда.
Также эксперты рекомендуют с опасением относится и к тем вакансиям, где суть работы объяснена размыто. Очевидно, что такими «привлекательными» объявлениями, мошенники стараются набрать большое число ростовчан. Делается это для того, чтобы втянуть людей в сомнительную, и, нередко, в противозаконную деятельность.
По данным исследований hh.ru, с особой тщательностью ростовчанам стоит относиться к вакансии операторов по приему платежей.
Обязанности таких специалистов заключаются в приеме денежных средств и их отправке. Однако юрист предупреждает, что на таких вакансиях нередко человека могут задействовать в качестве посредника при выводе денег со счетов.
Еще одной «опасной» вакансией являются курьеры с обещанными высокими доходами.
«Прежде чем рассмотреть такую вакансию, нужно убедиться в благонадежности работодателя. А, главное, нужно четкое понимание о том, какой товар предстоит развозить. Небезопасно трудоустраиваться на работу если работодатель — физическое лицо. Особенно, если развозить придется запечатанные пакеты. Есть вероятность, что в них окажутся запрещенные вещества», — подчеркивает Татьяна Нечаева.
Как ни странно, перечень «опасных» вакансий дополнили работы из модной ныне сферы дистанционной деятельности для девушек — «ведущие стримов» и специалисты для общения в чатах. Юрист предупреждает, что за такими вакансиями часто может идти речь о вебкам.
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