От депрессии до шизофрении: Ростовская область лидирует по числу психически больных

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
При этом в донском регионе число таких пациентов на 100 тысяч человек населения составляет 1214.
Стоит отметить, что за последние 12 лет количество пациентов с психическими расстройствами в регионе снизилось. Так, в 2010 году было зарегистрировано свыше 67 тысяч таких пациентов.
В 2022 году под диспансерное наблюдение взяли 27,6 тысяч человек с психическими заболеваниями в Краснодарском крае. Таким образом, этот регион оказался на второй строчке. На третьем месте с небольшим отрывом находится Крым (27,1 тысяча).
Волгоградская и Астраханская области оказались на четвертой и пятой строчке соответственно (11,9 и 11,2 тысячи).
Если говорить о данных по всей стране, то по числу пациентов с расстройствами психики Ростовская область выбилась в лидеры, уступив только столичным регионам. На первом месте оказалась Москва — 79,2 тысячи пациентов, на втором — Московская область, где насчитывается 68 тысяч таких пациентов, на третьем — Санкт-Петербург, где проходят лечение 66,9 тысячи больных.
Ранее стало известно, что 50% жителей Ростова в возрасте от 14 до 35 лет хотели бы переехать жить в другой региона или страну. При этом покинуть Россию хотят 26,2% опрошенных.