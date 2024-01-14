От депрессии до шизофрении: Ростовская область лидирует по числу психически больных

Если говорить о данных по всей стране, то по числу пациентов с расстройствами психики Ростовская область выбилась в лидеры, уступив только столичным регионам. На первом месте оказалась Москва — 79,2 тысячи пациентов, на втором — Московская область, где насчитывается 68 тысяч таких пациентов, на третьем — Санкт-Петербург, где проходят лечение 66,9 тысячи больных.