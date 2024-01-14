Почти 700 тысяч жителей Ростовской области вынуждены пить некачественную воду

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Росстат опубликовал статистику обеспеченности населения водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности. Из данных следует, что всего в Ростовской области питьевой водой обеспечены 4,1 миллиона местных жителей.
Из них некачественную воду поставляют 707 тысячам местных жителей. Качественной же водой могут довольствоваться 3,2 миллиона дончан. Однако еще у 148 тысяч жителей Ростовской области показатели безопасности питьевой воды не оценивались.
Регион стал лидером в ЮФО по количеству граждан, которым поставляют некачественную питьевую воду. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае эту же проблему испытывают 69 тысяч человек.
Ранее власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной.