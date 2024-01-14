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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Чуть больше 700 тысяч жителей Ростовской области получают некачественную питьевую воду

Почти 700 тысяч жителей Ростовской области вынуждены пить некачественную воду

14 января 2024, 11:34
Фото: 1MI
Чуть больше 700 тысяч жителей Ростовской области получают некачественную питьевую воду
Чуть больше 700 тысяч жителей Ростовской области получают некачественную питьевую воду, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику обеспеченности населения водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности. Из данных следует, что всего в Ростовской области питьевой водой обеспечены 4,1 миллиона местных жителей.

Из них некачественную воду поставляют 707 тысячам местных жителей. Качественной же водой могут довольствоваться 3,2 миллиона дончан. Однако еще у 148 тысяч жителей Ростовской области показатели безопасности питьевой воды не оценивались.

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Регион стал лидером в ЮФО по количеству граждан, которым поставляют некачественную питьевую воду. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае эту же проблему испытывают 69 тысяч человек.

Ранее власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной.

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