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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Несколько СНТ и многоквартирных домов остались без света 14 января в Ростове

Ростов второй день остается без света. Рассказываем, когда дадут электричество

14 января 2024, 15:12
Фото: pxhere.com
Несколько СНТ и многоквартирных домов остались без света 14 января в Ростове
Несколько СНТ и многоквартирных домов остались без света 14 января в Ростове, сообщили в «Донэнерго».

Сегодня около пяти часов вечера из-за технологического нарушения в сети электричество пропало сразу на нескольких улицах Ростова. Например, без света остались некоторые дома на Доватора, Чайковского, Футбольной, Курской, Зоологической и Лесной. Также электричество отсутствует в ДНТ «Геолог», СТ «Авангард-2», ДНТ «Ромашка», СНТ «Донподход», «Горизонт-10», «Коммунар», «Светлый путь», «Строитель» и «Любушкино».

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«Донэнерго» обещает восстановить подачу электричества в течение двух часов.

«Напоминаем, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения!» — заявили в компании.

Напомним, накануне вечером в Ростове уже происходило массовое отключение света. Электроснабжение отсутствовало в домах в центре, на Западном и на Северном.

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