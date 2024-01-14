Ростов второй день остается без света. Рассказываем, когда дадут электричество

Сегодня около пяти часов вечера из-за технологического нарушения в сети электричество пропало сразу на нескольких улицах Ростова. Например, без света остались некоторые дома на Доватора, Чайковского, Футбольной, Курской, Зоологической и Лесной. Также электричество отсутствует в ДНТ «Геолог», СТ «Авангард-2», ДНТ «Ромашка», СНТ «Донподход», «Горизонт-10», «Коммунар», «Светлый путь», «Строитель» и «Любушкино».