Ростовская область начнет массово производить яйца в 2024 году

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Сразу несколько предприятий региона в текущем году собираются нарастить мощности производства яиц. Для этого они модернизируют оборудование и увеличить количество птицы.
Производители заверяют, что рост производства яиц приведет к постепенной стабилизации цен. Такая тенденция уже наметилась. Некоторые предприятия региона заверяют, что не увеличивали стоимость продукта. Также там обратили внимание на поставки яиц из других стран.
Ранее RostovGazeta рассказала, почему яйца в Ростове не подешевели после праздников.
До этого ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области.