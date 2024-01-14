Стало известно, ждать ли в Ростове мороза на Крещение

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В четверг, 18 января, в Ростове будет облачно. Воздух прогреется до +1 градуса днем, а ночью — до +2 градусов.
В пятницу, 19 января, в донской столице может пойти дождь. В этот день потеплеет до +4 градусов.
Утром, 15 января, в Ростове пойдет снег. Температура воздуха составит 0-+2 градуса.
А вот уже во вторник, 16 января, во второй половине дня синоптики обещают осадки в виде дождя и +5 градусов. В среду осадков не ожидается, но может подморозить.
Ранее синоптики пообещали, что заморозки в Ростовской области прекратятся ко вторнику, 16 января. Воздух прогреется до +5 градусов.