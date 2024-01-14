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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

На Крещение небо в Ростове затянет дождевыми тучами

Стало известно, ждать ли в Ростове мороза на Крещение

14 января 2024, 05:44
Фото: 1MI
На Крещение небо в Ростове затянет дождевыми тучами
Пасмурная погода установится в Ростове перед Крещением, прогнозируют синоптики.

В четверг, 18 января, в Ростове будет облачно. Воздух прогреется до +1 градуса днем, а ночью — до +2 градусов.

В пятницу, 19 января, в донской столице может пойти дождь. В этот день потеплеет до +4 градусов.

В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса
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Утром, 15 января, в Ростове пойдет снег. Температура воздуха составит 0-+2 градуса.

А вот уже во вторник, 16 января, во второй половине дня синоптики обещают осадки в виде дождя и +5 градусов. В среду осадков не ожидается, но может подморозить.

Ранее синоптики пообещали, что заморозки в Ростовской области прекратятся ко вторнику, 16 января. Воздух прогреется до +5 градусов.

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