Ученые ЮНЦ РАН оценили, как Ростовская область пострадала от санкций

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Исследователи проанализировали устойчивость и адаптивность экономики и социальной сферы юга России к санкциям. Выяснилось, что промышленность всех южных регионов, несмотря на инвестиционную поддержку, сильнее всего пострадала от санкционного давления. При этом сфера АПК оказалось куда более устойчивой.
Также эксперты обратили внимание на невысокие темпы внедрения информационных технологий в экономику Ростовской области. Тенденцию связывают с низким спросом на высокотехнологическую продукцию в регионе.
Что касается социальной сферы, то уровень протестности в обществе снизился. На тренд не повлияло и начало боевых действий на Украине.
Ученые отметили и сокращение смертности после окончания пандемии. Однако рождаемость во всех регионах юга России продолжает падать, а потому демографическая ситуация остается «очень напряжённой».
Ранее сообщалось, что Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году.