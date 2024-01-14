Ученые ЮНЦ РАН оценили, как Ростовская область пострадала от санкций

Исследователи проанализировали устойчивость и адаптивность экономики и социальной сферы юга России к санкциям. Выяснилось, что промышленность всех южных регионов, несмотря на инвестиционную поддержку, сильнее всего пострадала от санкционного давления. При этом сфера АПК оказалось куда более устойчивой.