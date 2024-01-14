В Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Для сравнения, в Южном федеральном округе этот показатель достигал 41,9 тысячи рублей. А в целом по России средняя зарплата у сотрудников в этой сфере была 55,4 тысячи рублей.
Добавим, что в Ростовской области были не самые низкие зарплаты среди регионов ЮФО. Хуже всего ситуация обстояла в Калмыкии — 33,4 тысячи рублей.
В Адыгее этот показатель достигал 36,5 тысячи рублей, Астраханской области — 39 тысяч. Самые высокие зарплаты были в Севастополе — 48,5 тысячи рублей.
Ранее стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами.
До этого в донском регионе назвали профессии самых востребованных специалистов.