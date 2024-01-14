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В Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране

В Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране

14 января 2024, 08:06
Фото: 1MI
В Ростовской области средняя начисленная зарплата сотрудников медучреждений составляла 40,9 тысячи рублей в 2022 году, сообщает Росстат.

Для сравнения, в Южном федеральном округе этот показатель достигал 41,9 тысячи рублей. А в целом по России средняя зарплата у сотрудников в этой сфере была 55,4 тысячи рублей.

Добавим, что в Ростовской области были не самые низкие зарплаты среди регионов ЮФО. Хуже всего ситуация обстояла в Калмыкии — 33,4 тысячи рублей.

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В Адыгее этот показатель достигал 36,5 тысячи рублей, Астраханской области — 39 тысяч. Самые высокие зарплаты были в Севастополе — 48,5 тысячи рублей.

Ранее стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами.

До этого в донском регионе назвали профессии самых востребованных специалистов.

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