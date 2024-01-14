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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Нечистоты перестали заливать улицы Соцгородка в Новочеркасске

Власти Новочеркасска сообщили, что мешает починить коллектор и снять режим ЧС

14 января 2024, 09:37
Фото: Telegram-канал Юрия Лысенко
Нечистоты перестали заливать улицы Соцгородка в Новочеркасске
Нечистоты перестали заливать улицы Соцгородка в Новочеркасске, заверяет глава местной управы Юрий Лысенко.

В Новочеркасске пытаются устранить крупную аварию на канализационном коллекторе, из-за нее в городе действует режим ЧС. Сейчас рабочие смогли организовать под железной дорогой канал для выхода сточных вод в направлении очистных сооружений.

Власти заверяют, что фекалии перестали заливать улицы. Заледеневшие стоки сейчас убирают коммунальные и технические службы. Откачивают нечистоты и из подвалов домов.

В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями
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При этом добраться до эпицентра аварии до сих пор не могут. Ремонт основного коллектора приостановили из-за погодных условий.

Напомним, устранять аварию на коллекторе в Новочеркасске прибыли и аварийные бригады из Ростова, Таганрога и Азова. Власти региона заверяют, что жители города полностью обеспечены водой и отоплением, несмотря на ЧС.

Ранее жители Новочеркасска рассказали, как живут в городе после ЧС.

Также стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями.

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