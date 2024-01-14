Власти Новочеркасска сообщили, что мешает починить коллектор и снять режим ЧС

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Новочеркасске пытаются устранить крупную аварию на канализационном коллекторе, из-за нее в городе действует режим ЧС. Сейчас рабочие смогли организовать под железной дорогой канал для выхода сточных вод в направлении очистных сооружений.
Власти заверяют, что фекалии перестали заливать улицы. Заледеневшие стоки сейчас убирают коммунальные и технические службы. Откачивают нечистоты и из подвалов домов.
При этом добраться до эпицентра аварии до сих пор не могут. Ремонт основного коллектора приостановили из-за погодных условий.
Напомним, устранять аварию на коллекторе в Новочеркасске прибыли и аварийные бригады из Ростова, Таганрога и Азова. Власти региона заверяют, что жители города полностью обеспечены водой и отоплением, несмотря на ЧС.
Ранее жители Новочеркасска рассказали, как живут в городе после ЧС.
Также стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями.