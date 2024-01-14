Жители Ростовской области выпили за год 130 миллионов литров пива

Из статистики следует, что в 2022 году больше всего в Ростовской области продали пива и пивных напитков — 13,1 миллиона гекалитров. Водки и ликеро-водочных изделий реализовали в 1,5 миллиона гекалитров. Отметим, что декалитр — одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. Таким образом, за год в Ростовской области было продано больше 131 миллиона литров пива. С учетом численности населения региона в 4,1 миллиона человек, на одного жителя (с учетом детей) приходится более 31 литра пива за год.