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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Из алкогольных напитков активней всего в Ростовской области продают пиво и водку

Жители Ростовской области выпили за год 130 миллионов литров пива

14 января 2024, 10:05
Фото: 1MI
Из алкогольных напитков активней всего в Ростовской области продают пиво и водку
Из алкогольных напитков активней всего в Ростовской области продают пиво и водку, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о продаже алкогольных напитков населению в Ростовской области в 2022 году. Такая статистики выходит через год, а потому данные за 2023 год пока обрабатываются.

Из статистики следует, что в 2022 году больше всего в Ростовской области продали пива и пивных напитков — 13,1 миллиона гекалитров. Водки и ликеро-водочных изделий реализовали в 1,5 миллиона гекалитров. Отметим, что декалитр — одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. Таким образом, за год в Ростовской области было продано больше 131 миллиона литров пива. С учетом численности населения региона в 4,1 миллиона человек, на одного жителя (с учетом детей) приходится более 31 литра пива за год.

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Винодельческой продукции, без учета игристых и шампанских, в регионе продали в количестве 1,3 миллиона гекалитров. Шампанских и игристых вин реализовано в количестве 546 тысяч гекалитров.

Меньше всего в Ростовской области в 2022 году продали коньяка — 282 тысячи гекалитров.

Ранее Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области.

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