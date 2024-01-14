Жителям Ростовской области предложили «красивые» даты для свадьбы

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Сотрудники ЗАГС рассказали, что молодожены при выборе даты заключения брака ориентируются на знаменательные события (например, годовщина знакомства или первого поцелуя) или советы близких или астрологов. Однако чаще всего пары выбирают «красивые» даты.
В 2024 году таких дат будет сразу несколько. К тому же этот год високосный, а потому сыграть свадьбу можно в особенное число — 29 февраля.
Также сотрудники ЗАГС рекомендовали в числе «красивых» дат 24-е число каждого месяца, а также 2 февраля, 30 марта, 4 апреля, 20 апреля и 12 декабря.
Заявление о заключении брака можно подать не позднее, чем за месяц до желаемой даты.
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