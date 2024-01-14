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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Пары часто выбирают для заключения брака «зеркальные» даты

Жителям Ростовской области предложили «красивые» даты для свадьбы

14 января 2024, 14:05
Фото: Midjourney
Пары часто выбирают для заключения брака «зеркальные» даты
Пары часто выбирают для заключения брака «зеркальные» даты, сообщили в управлении ЗАГС Шахт Ростовской области.

Сотрудники ЗАГС рассказали, что молодожены при выборе даты заключения брака ориентируются на знаменательные события (например, годовщина знакомства или первого поцелуя) или советы близких или астрологов. Однако чаще всего пары выбирают «красивые» даты.

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В 2024 году таких дат будет сразу несколько. К тому же этот год високосный, а потому сыграть свадьбу можно в особенное число — 29 февраля.

Также сотрудники ЗАГС рекомендовали в числе «красивых» дат 24-е число каждого месяца, а также 2 февраля, 30 марта, 4 апреля, 20 апреля и 12 декабря.

Заявление о заключении брака можно подать не позднее, чем за месяц до желаемой даты.

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