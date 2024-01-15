Бананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре

Помимо бананов, Эквадор поставляет в Россию цветы, кофе и рыбу. Однако они, вероятно, подорожают незначительно, так как их экспортируют и из других стран. Доктор экономических наук Александр Фиранчук обратил внимание, что Эквадор является главным поставщиком бананов в РФ с долей в 96%. А потому проблемы с экспортом в первую очередь отразятся именно на этом виде фруктов.



Ранее сообщалось, что парфюм стремительно дорожает в Ростовской области.