Бананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что беспорядки в Эквадоре могут привести к мировому росту цен на бананы. Также подняться в цене может нефть. Связано это будет с проблемами с экспортом. По оценкам Чернова, рост цен на бананы может составить до 20%.
Беспорядки в Эквадоре начались в начале января. Глава местного наркокартеля сбежал из тюрьмы. Его вооруженные сторонники ворвались в студию главного ТВ-канала страны. Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим «внутреннего вооруженного конфликта». В стране ввели комендантский час, а работа банановых плантаций и портов приостановилась.
Помимо бананов, Эквадор поставляет в Россию цветы, кофе и рыбу. Однако они, вероятно, подорожают незначительно, так как их экспортируют и из других стран. Доктор экономических наук Александр Фиранчук обратил внимание, что Эквадор является главным поставщиком бананов в РФ с долей в 96%. А потому проблемы с экспортом в первую очередь отразятся именно на этом виде фруктов.
Ранее сообщалось, что парфюм стремительно дорожает в Ростовской области.