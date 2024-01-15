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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Бананы в Ростовской области могут подорожать из-за наркокартеля в Эквадоре

Бананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре

15 января 2024, 09:01
Фото: Pxhere
Бананы в Ростовской области могут подорожать из-за наркокартеля в Эквадоре
Из-за беспорядков в Эквадоре прогнозируется рост цен на бананы, заявили «Известиям» эксперты.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что беспорядки в Эквадоре могут привести к мировому росту цен на бананы. Также подняться в цене может нефть. Связано это будет с проблемами с экспортом. По оценкам Чернова, рост цен на бананы может составить до 20%.

Беспорядки в Эквадоре начались в начале января. Глава местного наркокартеля сбежал из тюрьмы. Его вооруженные сторонники ворвались в студию главного ТВ-канала страны. Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим «внутреннего вооруженного конфликта». В стране ввели комендантский час, а работа банановых плантаций и портов приостановилась.

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Помимо бананов, Эквадор поставляет в Россию цветы, кофе и рыбу. Однако они, вероятно, подорожают незначительно, так как их экспортируют и из других стран. Доктор экономических наук Александр Фиранчук обратил внимание, что Эквадор является главным поставщиком бананов в РФ с долей в 96%. А потому проблемы с экспортом в первую очередь отразятся именно на этом виде фруктов.

Ранее сообщалось, что парфюм стремительно дорожает в Ростовской области.

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#Общество#Россия#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области
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