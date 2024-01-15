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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Ряд городов в Ростовской области остались без света. Рассказываем, что произошло

Часть Ростовской области осталась без света. Рассказываем, что произошло

15 января 2024, 10:46
Фото: vk.com/donenergo
Ряд городов в Ростовской области остались без света. Рассказываем, что произошло
Жители Ростова, Морозовска, Семикаракорска, Красного Сулина и других населенных пунктов частично остались без света, рассказали в «Донэнерго».

Аварии на электросетях стали причиной массового отключения электричества в регионе. Нарушения в работе оборудования фиксировали сегодня ночью и утром. «Донэнерго» обещает решить проблему сегодня в течение дня.

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Обесточены оказались тысячи домов в Ростове, Семикаракорске, Красном Сулине, Морозовске, а также в станице Багаевской, поселке Коксовый.

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в регионе третий день подряд. Накануне в Ростове сотни домов остались без электричества из-за аварий на сетях. Также в городе ожидаются и плановые отключения света.

Напомним, из-за подключения новостройки к водопроводному коллектору ряд многоквартирных домов на Северном на сутки останется без холодной воды.

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