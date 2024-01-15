Часть Ростовской области осталась без света. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Аварии на электросетях стали причиной массового отключения электричества в регионе. Нарушения в работе оборудования фиксировали сегодня ночью и утром. «Донэнерго» обещает решить проблему сегодня в течение дня.
Обесточены оказались тысячи домов в Ростове, Семикаракорске, Красном Сулине, Морозовске, а также в станице Багаевской, поселке Коксовый.
Проблемы с электроснабжением наблюдаются в регионе третий день подряд. Накануне в Ростове сотни домов остались без электричества из-за аварий на сетях. Также в городе ожидаются и плановые отключения света.
Напомним, из-за подключения новостройки к водопроводному коллектору ряд многоквартирных домов на Северном на сутки останется без холодной воды.