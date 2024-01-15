Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на замерзшей трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В воскресенье, 14 января, в 18.00 мск на 88-м километре трассы «Котельниково — Песчанокопское» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21103 и грузовика Scania.
По предварительной информации, 47-летняя водитель ВАЗ-21103 решила выехать на встречную полосу, однако из-за неблагоприятной погоды утратила контроль над автомобилем и ушла в занос. Это привело к тому, что легковой автомобиль влетел в грузовик Scania, которым управлял 48-летний водитель. В итоге оба автомобиля снесло в правый резерв автодороги.
В результате аварии погибли сама водитель ВАЗ и двое ее пассажирок — 70-летняя женщина и 14-летняя девочка. Они скончались от полученных травм. Теперь полиции предстоит провести проверку, чтобы установить обстоятельства аварии.
Напоминаем, во время сложных погодных условий жителям Ростовской области рекомендуется строго соблюдать правила ПДД и не превышать безопасную скорость, поскольку именно эти нарушения становятся причиной большинства ДТП на территории региона.