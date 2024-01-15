Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на замерзшей трассе в Ростовской области

По предварительной информации, 47-летняя водитель ВАЗ-21103 решила выехать на встречную полосу, однако из-за неблагоприятной погоды утратила контроль над автомобилем и ушла в занос. Это привело к тому, что легковой автомобиль влетел в грузовик Scania, которым управлял 48-летний водитель. В итоге оба автомобиля снесло в правый резерв автодороги.