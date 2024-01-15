Эксперт рассказал, почему в школах Ростовской области пора избавиться от второй смены

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Собеседник напоминает, как в прежние времена донские школьники посещали школы в три смены. Но третья смена, по его словам, уже давно отсутствует в регионе.
Однако вторая смена пока еще остается в некоторых школах. Постепенно избавляются и от нее, стремясь к тому, чтобы дети учились исключительно в первую смену.
«Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, врачами доказано, что для человеческого организма первая половина дня больше подходит для интеллектуальной активности», — отмечает Владимир Гайворонский.
Другая причина, по словам собеседника, заключается в том, что учащимся второй смены в школе становятся недоступны кружки и секции.
«Когда уроки у ребенка заканчиваются в семь-восемь вечера, понятно, что ребенку уже не до дополнительного образования. А почти все допобразование региона сосредоточено на работе во второй половине дня», — резюмирует эксперт.
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