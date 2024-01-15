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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Эксперт рассказал о необходимости отменять в школах Ростова вторую смену

Эксперт рассказал, почему в школах Ростовской области пора избавиться от второй смены

15 января 2024, 13:32
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о необходимости отменять в школах Ростова вторую смену

Эксперт сообщил, почему в школах Ростова собираются отказаться от второй смены

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, почему в донских школах стремятся избавиться от вторых смен.

Собеседник напоминает, как в прежние времена донские школьники посещали школы в три смены. Но третья смена, по его словам, уже давно отсутствует в регионе.

Однако вторая смена пока еще остается в некоторых школах. Постепенно избавляются и от нее, стремясь к тому, чтобы дети учились исключительно в первую смену.

«Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, врачами доказано, что для человеческого организма первая половина дня больше подходит для интеллектуальной активности», — отмечает Владимир Гайворонский.

Другая причина, по словам собеседника, заключается в том, что учащимся второй смены в школе становятся недоступны кружки и секции.

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«Когда уроки у ребенка заканчиваются в семь-восемь вечера, понятно, что ребенку уже не до дополнительного образования. А почти все допобразование региона сосредоточено на работе во второй половине дня», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему не меняется качество еды в столовых школ Ростова и области.

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