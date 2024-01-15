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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Эксперт рассказала, как формируются цены на маркетплейсах

15 января 2024, 18:11
Пользователи интернет-магазинов, добавив товар в корзину, часто заходят на страницу товара, чтобы проверить изменение его цены. Однако, предупреждают эксперты, это не рекомендуется делать.

Причина заключается в том, что алгоритмы таких площадок реагируют на поведение потенциальных покупателей и могут повысить цену.

«Иногда цена может меняться буквально в течение нескольких минут, особенно если страницу товара просматривают несколько покупателей одновременно или один покупатель много раз», — объяснила экономист Ольга Тарасова в интервью корреспондентам интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие изменения цены могут происходить как из-за реального спроса на товар, так и из-за алгоритмов обработки запросов покупателей.

В целом, ценообразование на интернет-маркетплейсах зависит от соотношения спроса и предложения на разные товары, подчеркивает эксперт. Владельцы товаров имеют право устанавливать цены по своему усмотрению.

Большие скидки, которые часто видны на страницах товаров, могут быть связаны с рекламными трюками или сезонными распродажами, добавляет экономист. Например, сейчас можно найти хорошие скидки на горнолыжное оборудование.

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