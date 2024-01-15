Эксперт рассказала, как формируются цены на маркетплейсах

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Причина заключается в том, что алгоритмы таких площадок реагируют на поведение потенциальных покупателей и могут повысить цену.
«Иногда цена может меняться буквально в течение нескольких минут, особенно если страницу товара просматривают несколько покупателей одновременно или один покупатель много раз», — объяснила экономист Ольга Тарасова в интервью корреспондентам интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Такие изменения цены могут происходить как из-за реального спроса на товар, так и из-за алгоритмов обработки запросов покупателей.
В целом, ценообразование на интернет-маркетплейсах зависит от соотношения спроса и предложения на разные товары, подчеркивает эксперт. Владельцы товаров имеют право устанавливать цены по своему усмотрению.
Большие скидки, которые часто видны на страницах товаров, могут быть связаны с рекламными трюками или сезонными распродажами, добавляет экономист. Например, сейчас можно найти хорошие скидки на горнолыжное оборудование.