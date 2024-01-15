Эксперты спрогнозировали цены на яйца в Ростовской области в 2024 году

По словам эксперта, снижение цен на яйца в данный момент не является возможным, так как это приведет к убыточности для производителей. Кроме того, отмена импортных пошлин на яйца и их закупка за рубежом приведет к увеличению предложения на рынке, что повлечет за собой появление крупной конкуренции для местных птицефабрик.