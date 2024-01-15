Эксперты спрогнозировали цены на яйца в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин рассказал RostovGazeta, что ожидать значительного снижения цен на яйца в ближайшее время не стоит. Вероятнее всего, по его словам, они останутся на текущем уровне или немного стабилизируются.
Он считает что повышение цен на яйца имеет экономическое обоснование. Производителям приходится сталкиваться с ростом затрат, особенно на кормление птиц, топливо и доставку продукции. Подорожание логистических услуг, нехватка квалифицированных работников и повышение заработной платы также вносят свой вклад в увеличение стоимости яиц как у производителей, так и у ритейлеров. Это и приводит к росту цен на яйца в магазинах.
По словам эксперта, снижение цен на яйца в данный момент не является возможным, так как это приведет к убыточности для производителей. Кроме того, отмена импортных пошлин на яйца и их закупка за рубежом приведет к увеличению предложения на рынке, что повлечет за собой появление крупной конкуренции для местных птицефабрик.
Он подчеркнул, что окупаемость в птицеводческом бизнесе занимает не менее пяти-семи лет. Поэтому для поддержки данной отрасли необходимо предоставление долгосрочных инвестиций, например, через государственную поддержку в виде субсидированных кредитов. Однако, по его словам, пока такая поддержка отсутствует, производители вынуждены полагаться только на себя.
«Для стабилизации ситуации и создания условий для дальнейшего развития отрасли необходимо увеличение государственной поддержки для предприятий агропромышленного комплекса (АПК), чтобы стимулировать фермеров и агрохолдинги увеличивать количество кур. Только в этом случае возрастет предложение продукции, а следовательно, снизятся цены на яйца», — подчеркнул собеседник.
Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Дмитрий Осянин рассказал, что с августа 2023 года наблюдается повышенный спрос на яйца. В последние годы потребление яиц в России значительно выросло и составляет около 310 штук в год на каждого человека. Это связано с изменением пищевых привычек населения.
Собеседник добавил, что главным фактором в производстве яиц является питание птицы. Если стоимость кормов, например, зерна, увеличивается, фермеры вынуждены повышать цены на яйца, чтобы окупить свои расходы. Кроме того, рост цен на яйца также связан с увеличением затрат на энергию, транспортировку и другие ресурсы.
Вдобавок к этому, изменения курса рубля и экономические санкции оказывают влияние на стоимость яиц в России.
Дмитрий Осянин считает, что в 2024 году цены на куриные яйца останутся в пределах 110-130 рублей за десяток. По его мнению, учитывая все этапы производства, от поля до прилавка, прогнозируемые цены на яйца будут справедливы и разумны.
Эксперт рассказал, что в 10 регионах страны власти достигли соглашений о стабилизации цен, после чего началось снижение стоимости. Сейчас идет работа, чтобы добиться аналогичных показателей в других регионах.
Одной из проблем, о которой люди рассказали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии в конце 2023 года, был резкий рост цен на куриные яйца.
В Ростовской области за год они выросли на 65,2%, а в других регионах — 40%. Из-за этого началось много проверок со стороны прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), чтобы понять, почему стоимость увеличивается так стремительно.
Ирина Акопова, жительница Краснодарского края, задала главе государства вопрос на эту тему. Она рассказала, что у них цена на десяток яиц составляет от 180 до 220 рублей. Женщина пожаловалась, что цены на куриную грудку тоже значительно выросли. Раньше она стоила 165 рублей за килограмм, а теперь уже 300.
В ответ на это президент заявил, что знает о проблеме и уже приняты меры для стабилизации ситуации. Он объяснил, что спрос на них вырос, а объемы производства — нет.
Путин упомянул о предложениях импортировать яйца из Турции и Беларуси, чтобы снять дефицит на российском рынке. После этого в РФ завезли несколько партий этой продукции из-за рубежа.
Местные жители начали предлагать яйца поштучно и каждое обойдется примерно в 15 рублей. Продавцы заверяют, что это качественный продукт без добавок.
В одном из объявлений в Интернете указано, что куры содержатся на свободном выгуле и не получают химических препаратов. Они питаются разнообразной пищей: травой, зерном, овощами, фруктами, червячками и морскими ракушками.
Ростовчане также предлагают перепелиные яйца, их стоимость составляет 60 рублей за десяток или можно купить поштучно.
Кроме того, в Ростове продают упаковки куриных яиц за пять тысяч рублей. Вес такой партии составляет 21 килограмм.
Что касается розничных цен на яйца, то они могут отличаться в разных магазинах. Например, в «Апексе» 30 штук стоят 434 рубля, а десяток обойдется в 144 рубля. В «Ашане» яйца класса С1 можно найти по цене 93 рубля, а класса С0 начинаются от 120 рублей. В «Магните» цены начинаются от 120 рублей за яйца второй категории. В «Пятерочке» десяток можно приобрести по цене от 128 до 150 рублей.