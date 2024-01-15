Фирма экс-депутата без торгов получила участок в Ростове для строительства музея

Участок передан «Соколу» в аренду на 10 лет. Площадь земли составляет более двух тысяч квадратных метров. При этом в документе властей прописывается, что застройщик не будет иметь права передать участок земли в субаренду. За этим проследит администрация Ростова. Она пропишет это условие в договоре с ГК «Сокол».