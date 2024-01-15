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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Фирма экс-депутата без торгов получила участок в Ростове для строительства музея

Фирма экс-депутата без торгов получила участок в Ростове для строительства музея

15 января 2024, 09:45
Фото: Яндекс.Карты
Фирма экс-депутата без торгов получила участок в Ростове для строительства музея
Губернатор Василий Голубев без торгов отдал участок земли для строительства музея советского разведчика Геворка Вартаняна ГК «Сокол», соответствующий документ появился на сайте правительства региона.

Группа компаний «Сокол», бенефициаром которой является экс-депутат ЗС РО Арутюн Сурмалян, получила от властей региона участок на Серафимовича, 70 в Ростове. Там собираются построить музей легендарного советского разведчика Геворка Вартаняна.

Участок передан «Соколу» в аренду на 10 лет. Площадь земли составляет более двух тысяч квадратных метров. При этом в документе властей прописывается, что застройщик не будет иметь права передать участок земли в субаренду. За этим проследит администрация Ростова. Она пропишет это условие в договоре с ГК «Сокол».

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ООО ГК «Сокол» была зарегистрирована в Ростове в 2002 году. Руководителем компании является Шогакат Саакян. Доходы компании оцениваются в почти 30 миллионов рублей.

Ранее власти разрешили другой компании Сурмаляна построить в центре Ростова 25-этажные дома и парковку.

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