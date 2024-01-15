Фирма экс-депутата без торгов получила участок в Ростове для строительства музея

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Группа компаний «Сокол», бенефициаром которой является экс-депутат ЗС РО Арутюн Сурмалян, получила от властей региона участок на Серафимовича, 70 в Ростове. Там собираются построить музей легендарного советского разведчика Геворка Вартаняна.
Участок передан «Соколу» в аренду на 10 лет. Площадь земли составляет более двух тысяч квадратных метров. При этом в документе властей прописывается, что застройщик не будет иметь права передать участок земли в субаренду. За этим проследит администрация Ростова. Она пропишет это условие в договоре с ГК «Сокол».
ООО ГК «Сокол» была зарегистрирована в Ростове в 2002 году. Руководителем компании является Шогакат Саакян. Доходы компании оцениваются в почти 30 миллионов рублей.
Ранее власти разрешили другой компании Сурмаляна построить в центре Ростова 25-этажные дома и парковку.