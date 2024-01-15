Карл Маркс вместо памятника Екатерине: история центра ростовской Нахичевани-на-Дону

После революционных событий в 1917 году памятник был снят с пьедестала. В 1918-м белогвардейцы вернули его на место. А в 1920 году после занятия города красными войсками скульптура Екатерины Великой была окончательно демонтирована и переплавлена на заводе «Красный Аксай». Впоследствии на этом месте была установлена скульптура Карла Маркса.