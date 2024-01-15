Карл Маркс вместо памятника Екатерине: история центра ростовской Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Нахичевань начиналась как город с базара и храма Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич), а впоследствии Нахичеванский городской театр (ныне Молодежный академический), который располагается на площади Свободы, стал визитной карточкой города. Но обо всем по порядку.
Армянский собор Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич) являлся крупнейшим храмом города Нахичевани-на-Дону. Построен в 1783−1807 годах. Интерьер храма украшали хачкары (камни-кресты), которые были привезены армянскими переселенцами из Крыма.
Именно от собора Григория Просветителя велась нумерация домов города. Площадь, на которой стоял храм, получила название Соборной. В 1894 году благодаря стараниям нахичеванского головы Минаса Ильича Балабанова на площади перед собором был установлен памятник Екатерине Великой, основательнице армянского города Нор Нахичевана (впоследствии Нахичевани-на-Дону). А сама площадь стала именоваться Екатерининской.
Памятник Екатерине II был установлен по проекту академиков скульптуры Матвея Афанасьевича и Матвея Матвеевича Чижовых (отца и сына). По воспоминаниям очевидцев, памятник Екатерине Великой был очень красивым и величественным.
Сам памятник стоял на гранитном постаменте, лицо императрицы было обращено на запад. В левой руке Екатерина держала грамоту − указ об основании Нор Нахичевана (Новой Нахичевани) и армянских сел, а правой показывала на городские кварталы. На лицевой стороне пьедестала была надпись: «Императрице Екатерине II благодарные армяне». Надпись на противоположной стороне пьедестала говорила о времени сооружения памятника.
Интересно, что пьедестал был изготовлен известным в Ростове и Нахичевани итальянским каменотесом С. А. Тонитто, а точнее его фирмой.
После революционных событий в 1917 году памятник был снят с пьедестала. В 1918-м белогвардейцы вернули его на место. А в 1920 году после занятия города красными войсками скульптура Екатерины Великой была окончательно демонтирована и переплавлена на заводе «Красный Аксай». Впоследствии на этом месте была установлена скульптура Карла Маркса.
Судьба же храма Святого Григория Просветителя была печальной. В шестидесятые годы его снесли. Затем на этом месте построили Дворец культуры завода «Красный Аксай» (ныне Областной дом народного творчества).
И все-таки можно сказать, что справедливость восторжествовала. В 2011 году рядом с тем местом, где располагался храм Григория Просветителя, в память о внуке кавалера ордена Трудовой Славы III степени Владимира Павловича Казаряна − Артуре Карапетяне, погибшем в 2001 году, была построена армянская апостольская церковь Сурб Арутюн (храм Святого Воскресения).
Церковь Сурб Арутюн была сооружена на пожертвования меценатов-благотворителей − полномочного представителя Генеральной прокуратуры РФ в Федеральном собрании РФ Саака Альбертовича Карапетяна и Генерального директора ООО «АРДТ-7», председателя попечительского совета церкви Владимира Павловича Казаряна. Архитектор церкви − М. Г. Саркисьянц.
Освящение церкви состоялось 29 мая 2011 года Католикосом всех армян Гарегином II.
Не могу не вспомнить о том, что рядом с армянской церковью Сурб Арутюн располагается памятник одному из отцов-основателей города Нор Нахичевана архиепископу Иосифу Аргутинскому. Напомню, что выдающийся армянский духовный деятель Иосиф Аргутинский (Овсеп Аргутян) принимал непосредственное участие в переселении армян из Крыма и образовании на Дону Новой Нахичевани.
Напомню также, что 14 ноября 1779 года по Указу императрицы Екатерины Великой был основан город Нор Нахичеван, ставший впоследствии Нахичеванью-на-Дону. А 28 декабря 1928 года армянский город Нахичевань-на-Дону был упразднен и стал окончательно частью Пролетарского района Ростова-на-Дону в 1929 году.
Об истории храма Григория Просветителя и памятника Екатерине Великой автор этих строк со своими друзьями-краеведами Оксаной Мордовиной, Ольгой Головиной, Тиграном Багдыковым решил поведать ростовчанам.
И 30 декабря 2023 года, с моей точки зрения, произошло знаменательное событие. Во дворе церкви Сурб Арутюн нами при содействии настоятеля церкви Тер Тирана (Авагяна) был установлен информационный стенд, рассказывающий об истории армянского собора Григория Просветителя и памятника Екатерине II.
Мне думается, что об этом историческом месте современного Ростова должны знать нынешние жители нашего любимого города.
Георгий Багдыков