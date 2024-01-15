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Published Сегодня, 10:31

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Кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации

Кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации

15 января 2024, 10:31
Фото: 1MI
Кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации
В Ростове-на-Дону можно сдать кровь, которая требуется для нужд находящихся в зоне СВО госпиталей, сообщили в движении «Рука помощи Донбассу».

Волонтеры пригласили присоединиться всех желающих, у кого нет противопоказаний. Кровь нужна для госпиталей и бойцов СВО.

Сдать ее можно на улице Мыльникова, 7/7, приходить необходимо с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов. Стать участниками могут женщины в возрасте от 20 до 53 лет и мужчины — от 18 до 55 лет.

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Добавим, что за сутки до сдачи нельзя есть жирную пищу. Стоит также отказаться от алкоголя и сигарет.

В день сдачи должен быть плотный завтрак: чай сладкий с лимоном, с вареньем + на выбор: яйца вареные или омлет.

Ранее стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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