Мокрый снег с дождем прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Представители госкомпании «Автодор» предупредили, что с понедельника, 15 января, до полудня вторника, 16 января, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.
На трассе М-4 «Дон» прогнозируют снег и мокрый снег с дождем при колебании температур от -2 до +4 градусов.
Автомобилистов предупреждают, что во время снегопада, особенно ночью, следует проявить предельную осторожность, не совершать резких маневров, а также строго соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Когда видимость снижается, автомобилисты должны использовать противотуманные фары и строго следовать рекомендациям на табло с информацией о ситуации на трассе. Также водителей просят не мешать работе снегоуборочной техники.
Ранее три человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Ростовской области.