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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Мокрый снег с дождем прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег с дождем прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области

15 января 2024, 14:32
Фото: rostovgazeta.ru
Мокрый снег с дождем прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области
Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроет мокрый снег с дождем, предупреждение опубликовала пресс-служба ГК «Автодор».

Представители госкомпании «Автодор» предупредили, что с понедельника, 15 января, до полудня вторника, 16 января, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

На трассе М-4 «Дон» прогнозируют снег и мокрый снег с дождем при колебании температур от -2 до +4 градусов.

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Автомобилистов предупреждают, что во время снегопада, особенно ночью, следует проявить предельную осторожность, не совершать резких маневров, а также строго соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Когда видимость снижается, автомобилисты должны использовать противотуманные фары и строго следовать рекомендациям на табло с информацией о ситуации на трассе. Также водителей просят не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее три человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Ростовской области.

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