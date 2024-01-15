Мокрый снег с дождем прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области

Автомобилистов предупреждают, что во время снегопада, особенно ночью, следует проявить предельную осторожность, не совершать резких маневров, а также строго соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Когда видимость снижается, автомобилисты должны использовать противотуманные фары и строго следовать рекомендациям на табло с информацией о ситуации на трассе. Также водителей просят не мешать работе снегоуборочной техники.