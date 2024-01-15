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Published Сегодня, 15:49

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Updated Сегодня, 15:51

На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей

На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей

15 января 2024, 15:49
Фото: Midjourney
На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей
В Ростовской области собираются направить 285 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова объявил, что власти направят 285 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий.

В Ростове на благоустройство Пионерского сквера выделили 44,4 млн рублей
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Власти планируют увеличить перечень получателей субсидий до 11 городов, таким образом, удастся благоустроить дворы на территории Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинск и Шахт. Ранее выделяли средства на благоустройство Ростова, Гуково, Таганрога, Донецка и Зверево, тогда муниципалитетам выделили 95 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что на благоустройство Пионерского сквера в Ростове потратят 45 миллионов рублей.

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