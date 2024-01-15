На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей

Власти планируют увеличить перечень получателей субсидий до 11 городов, таким образом, удастся благоустроить дворы на территории Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинск и Шахт. Ранее выделяли средства на благоустройство Ростова, Гуково, Таганрога, Донецка и Зверево, тогда муниципалитетам выделили 95 миллионов рублей.