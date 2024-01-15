На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова объявил, что власти направят 285 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий.
Власти планируют увеличить перечень получателей субсидий до 11 городов, таким образом, удастся благоустроить дворы на территории Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинск и Шахт. Ранее выделяли средства на благоустройство Ростова, Гуково, Таганрога, Донецка и Зверево, тогда муниципалитетам выделили 95 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что на благоустройство Пионерского сквера в Ростове потратят 45 миллионов рублей.