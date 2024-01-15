Основам сельского хозяйства предложили обучать школьников в Ростовской области

«Ростовская область — сельскохозяйственный регион. Поэтому школьников донского края было бы неплохо знакомить с работой сельскохозяйственной техники. Например, освещать на трудах азы работы трактора или комбайна, формируя у детей интерес к сельскохозяйственному труду. Мальчиков можно приобщать к робототехнике. Девочек — учить готовить наши исконно донские блюда», — отмечает Владимир Гайворонский.