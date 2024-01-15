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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Эксперт предложил прививать школьникам Ростова любовь к сельскохозяйственному труду

Основам сельского хозяйства предложили обучать школьников в Ростовской области

15 января 2024, 13:45
Фото: freepik
Эксперт предложил прививать школьникам Ростова любовь к сельскохозяйственному труду
Детей в рамках школьных занятий обязательно нужно приучать к труду. Было бы неплохо школьников Ростовской области знакомить на уроках труда с сельскохозяйственной деятельностью, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Новую образовательную программу для уроков труда в школах планируется утвердить к марту 2024 года. Полагается, что уроки труда для мальчиков и девочек будут проходить отдельно.

Подобная практика проведения уроков труда существовала в школах советских лет. Мальчиков тогда обучали мастерству и работе с инструментами, а девочек учили рукоделию и приготовлению различных блюд.

Председатель Ростовского Облпрофсоюза делится мнением, что образовательная программа для школьных уроков труда должна выстраиваться в зависимости от потребностей каждого отдельного региона.

«Ростовская область — сельскохозяйственный регион. Поэтому школьников донского края было бы неплохо знакомить с работой сельскохозяйственной техники. Например, освещать на трудах азы работы трактора или комбайна, формируя у детей интерес к сельскохозяйственному труду. Мальчиков можно приобщать к робототехнике. Девочек — учить готовить наши исконно донские блюда», — отмечает Владимир Гайворонский.

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Для этого эксперт добавляет о необходимости разработки единых требований к урокам труда и оснащению школьных кабинетов для их проведения.Для этого эксперт добавляет о необходимости разработки единых требований к урокам труда и оснащению школьных кабинетов для их проведения.
Для этого эксперт добавляет о необходимости разработки единых требований к урокам труда и оснащению школьных кабинетов для их проведения.
Фото: freepik

Для этого эксперт добавляет о необходимости разработки единых требований к урокам труда и оснащению школьных кабинетов для их проведения.

«У нас есть перечень духовно-нравственных ценностей, утвержденный президентом. Думаю, что в исполнении этого указа, в школах на уроках труда нужно усиливать гендерную роль мужчин и женщин», — резюмирует собеседник.

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