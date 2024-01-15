«Откровенное бездействие»: инвалид в Ростовской области сходит с ума от боли

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Напомним, что морфиновую помпу жителю Песчанокопского района Александру Зубову установили после операции на позвоночник. Она действовала как обезболивающее. Однако уже несколько месяцев мужчина испытывает сильнейшие боли. А на днях помпа стала издавать звуковой сигнал.
«Сейчас помпа пищит один раз в час. На пульте стоит дата — 24 января. Я не знаю, на сколько еще хватит помпы, но она и сейчас мне уже не помогает. А если начнет беспрерывно пищать, то, согласитесь, при сильных болях любой нормальный человек сойдет с ума», — рассказывает Александр Зубов.
Собеседник делится информацией, что на данный момент проблема заключается в отсутствии возможности организации телемедицины с местными и столичными специалистами.
«Об этом мне сказали московские врачи. Все почему-то заключается именно в телемедицину. Якобы, как только она будет, так проблема решится в считанные дни. Сказали, что 15 января меня надо везти в онкоинститут. А вчера ко мне приходил участковый. Но на самом деле, мой вопрос не решается. Никаких нарушений не выявлено, одни отписки», — говорит Зубов.
Добиться замены морфиновой помпы инвалиду помогают представитель общественной организации.
«Мы занимаемся этим вопросом. Но я не понимаю, почему до сих пор никто не реагирует. В Минздраве Ростовской области нам сказали, что Зубов стоит в очереди в институт онкологии имени Блохина в Москве. Но дело в том, что донской Минздрав отправлял туда заявку, а москвичи ответили, что документы были оформлены неправильно. Нужно было собрать пакет документов и провести дистанционную консультацию по телемедицине», — разъясняет правозащитник Павел Сагайда.
Активист делится мнением, что ситуация у Зубова критическая.
«Мы обращались во все инстанции. Но получали ответы о том, что инвалиду оказывается вся необходимая помощь в соответствии с состоянием его здоровья. В середине ноября 2023 года мы подали заявление о преступлении. Только вчера или позавчера на Зубова вышел следователь, сообщив, что приедет к нему, чтобы допросить. И это все, что было сделано за два месяца по вопросу человека, который мучается от сильных болей. Откровенное махровое бездействие в Ростовской области», — резюмирует общественник.
Для разъяснения ситуации RostovGazeta направит официальный запрос в Минздрав Ростовской области. Информация будет уточнена.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанку принудительно удерживали в психбольнице Ростовской области.