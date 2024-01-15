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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Инвалид Ростовской области рассказал, что сойдет с ума из-за сильных болей

«Откровенное бездействие»: инвалид в Ростовской области сходит с ума от боли

15 января 2024, 05:34
Фото: rostovgazeta.ru
Инвалид Ростовской области рассказал, что сойдет с ума из-за сильных болей

Инвалид Зубов из Ростовской области рассказал, что сходит с ума из-за боли

Инвалид второй группы в Ростовской области Александр Зубов не может дождаться замены морфиновой помпы, которая поставляет обезболивающее, а ее срок истек в ноябре 2023 года. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Напомним, что морфиновую помпу жителю Песчанокопского района Александру Зубову установили после операции на позвоночник. Она действовала как обезболивающее. Однако уже несколько месяцев мужчина испытывает сильнейшие боли. А на днях помпа стала издавать звуковой сигнал.

«Сейчас помпа пищит один раз в час. На пульте стоит дата — 24 января. Я не знаю, на сколько еще хватит помпы, но она и сейчас мне уже не помогает. А если начнет беспрерывно пищать, то, согласитесь, при сильных болях любой нормальный человек сойдет с ума», — рассказывает Александр Зубов.

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Собеседник делится информацией, что на данный момент проблема заключается в отсутствии возможности организации телемедицины с местными и столичными специалистами.

«Об этом мне сказали московские врачи. Все почему-то заключается именно в телемедицину. Якобы, как только она будет, так проблема решится в считанные дни. Сказали, что 15 января меня надо везти в онкоинститут. А вчера ко мне приходил участковый. Но на самом деле, мой вопрос не решается. Никаких нарушений не выявлено, одни отписки», — говорит Зубов.

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Добиться замены морфиновой помпы инвалиду помогают представитель общественной организации.Добиться замены морфиновой помпы инвалиду помогают представитель общественной организации.
Добиться замены морфиновой помпы инвалиду помогают представитель общественной организации.
Фото: Pxhere

Добиться замены морфиновой помпы инвалиду помогают представитель общественной организации.

«Мы занимаемся этим вопросом. Но я не понимаю, почему до сих пор никто не реагирует. В Минздраве Ростовской области нам сказали, что Зубов стоит в очереди в институт онкологии имени Блохина в Москве. Но дело в том, что донской Минздрав отправлял туда заявку, а москвичи ответили, что документы были оформлены неправильно. Нужно было собрать пакет документов и провести дистанционную консультацию по телемедицине», — разъясняет правозащитник Павел Сагайда.

Активист делится мнением, что ситуация у Зубова критическая.

«Мы обращались во все инстанции. Но получали ответы о том, что инвалиду оказывается вся необходимая помощь в соответствии с состоянием его здоровья. В середине ноября 2023 года мы подали заявление о преступлении. Только вчера или позавчера на Зубова вышел следователь, сообщив, что приедет к нему, чтобы допросить. И это все, что было сделано за два месяца по вопросу человека, который мучается от сильных болей. Откровенное махровое бездействие в Ростовской области», — резюмирует общественник.

Для разъяснения ситуации RostovGazeta направит официальный запрос в Минздрав Ростовской области. Информация будет уточнена.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанку принудительно удерживали в психбольнице Ростовской области.

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