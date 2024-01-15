«Откровенное бездействие»: инвалид в Ростовской области сходит с ума от боли

«Мы обращались во все инстанции. Но получали ответы о том, что инвалиду оказывается вся необходимая помощь в соответствии с состоянием его здоровья. В середине ноября 2023 года мы подали заявление о преступлении. Только вчера или позавчера на Зубова вышел следователь, сообщив, что приедет к нему, чтобы допросить. И это все, что было сделано за два месяца по вопросу человека, который мучается от сильных болей. Откровенное махровое бездействие в Ростовской области», — резюмирует общественник.