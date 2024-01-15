Плату за детские сады подняли в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В пятницу, 12 января, власти опубликовали постановление об изменении размера максимальной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Согласно тексту постановления, подписанного губернатором Ростовской области Василием Голубевым, речь идет о повышении стоимости платы за детские сады для детей от одного года до трех лет и от трех до семи лет.
Так, например, в Ростове действовали тарифы 126,97 рубля в день за детей в возрасте от одного до трех лет и 153,25 рубля за детей от трех до семи лет. Теперь в 2024 году дневное содержание детей в детских садах увеличится до 139,98 и 168,96 рубля соответственно. Плата за детский сад увеличится примерно на 320 рублей в месяц.
В Таганроге вместо 120,62 и 145,29 рубля придется платить 132,98 и 160,51 рубля в день. Прирост составил 10,2% и 10,4% за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
Аналогичная ситуация наблюдается в Батайске и Азове, где цены на содержание детей в возрасте до трех лет увеличились до 135,78 (10,2%)и 120,38 (10,2%) рубля, на детей в возрасте до семи лет — 163,89 рубля (10,2%) и 145,30 (10,2%) рубля.
Данные о новых тарифах на 2024 год можно изучить в прикрепленных ниже таблицах.
Ранее в Ростове объявили, что детсад и поликлиника останутся без воды из-за подключения к системам водоснабжения новостройки.