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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Ростовской области повысилась плата за детские сады

Плату за детские сады подняли в Ростовской области

15 января 2024, 13:06
Фото: pxhere
В Ростовской области повысилась плата за детские сады
В Ростовской области увеличили плату за присмотр и уход за детьми в детских садах, информация об этом появилась на портале правовой информации.

В пятницу, 12 января, власти опубликовали постановление об изменении размера максимальной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Согласно тексту постановления, подписанного губернатором Ростовской области Василием Голубевым, речь идет о повышении стоимости платы за детские сады для детей от одного года до трех лет и от трех до семи лет.

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Так, например, в Ростове действовали тарифы 126,97 рубля в день за детей в возрасте от одного до трех лет и 153,25 рубля за детей от трех до семи лет. Теперь в 2024 году дневное содержание детей в детских садах увеличится до 139,98 и 168,96 рубля соответственно. Плата за детский сад увеличится примерно на 320 рублей в месяц.

В Таганроге вместо 120,62 и 145,29 рубля придется платить 132,98 и 160,51 рубля в день. Прирост составил 10,2% и 10,4% за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Аналогичная ситуация наблюдается в Батайске и Азове, где цены на содержание детей в возрасте до трех лет увеличились до 135,78 (10,2%)и 120,38 (10,2%) рубля, на детей в возрасте до семи лет — 163,89 рубля (10,2%) и 145,30 (10,2%) рубля.

Данные о новых тарифах на 2024 год можно изучить в прикрепленных ниже таблицах.

Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской областиПлата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской области
Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской областиПлата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской области
Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской областиПлата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской области
Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Ростовской области
Фото: pravo.donland.ru

Ранее в Ростове объявили, что детсад и поликлиника останутся без воды из-за подключения к системам водоснабжения новостройки.

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