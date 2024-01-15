Плату за детские сады подняли в Ростовской области

Так, например, в Ростове действовали тарифы 126,97 рубля в день за детей в возрасте от одного до трех лет и 153,25 рубля за детей от трех до семи лет. Теперь в 2024 году дневное содержание детей в детских садах увеличится до 139,98 и 168,96 рубля соответственно. Плата за детский сад увеличится примерно на 320 рублей в месяц.