Полицейский застрелил жителя Азова, напавшего на двух человек

По предварительной информации, в пятницу, 12 января, 43-летний дончанин находился в одной из квартир жилого дома в Азове, когда решил напасть на знакомую ему женщину и ее брата с ножом. Он успел нанести им несколько ран, когда к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейские постарались успокоить агрессивного мужчину, однако все попытки оказались тщетны, и правоохранителям пришлось применить оружие. Мужчина погиб в результате полученного огнестрельного ранения.