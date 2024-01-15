Полицейский застрелил жителя Азова, напавшего на двух человек

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По предварительной информации, в пятницу, 12 января, 43-летний дончанин находился в одной из квартир жилого дома в Азове, когда решил напасть на знакомую ему женщину и ее брата с ножом. Он успел нанести им несколько ран, когда к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейские постарались успокоить агрессивного мужчину, однако все попытки оказались тщетны, и правоохранителям пришлось применить оружие. Мужчина погиб в результате полученного огнестрельного ранения.
Следственный отдел Азова СУ СК РФ по Ростовской области возбудил в отношении погибшего дело о покушении на убийство двух и более человек. Теперь следователям предстоит установить обстоятельства нападения и дать правовую оценку правомерности использования огнестрельного оружия против погибшего.
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что погибший якобы пытался убить собственную девушку и ее брата. По словам авторов канала, когда полицейские приехали на вызов, буйный мужчина накинулся на одного из полицейских и пырнул его ножом в бронежилет четыре раза. Именно после этого полицейским якобы пришлось применить оружие, ранив мужчину в грудь и ноги. По предварительной информации, жертвы нападения также серьезно пострадали.
Обращаем внимание, подробности инцидента пока не получили официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Ростове полицейский случайно выстрелил из пистолета-пулемета во время сопровождения задержанных.