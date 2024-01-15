rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Полицейский застрелил жителя Азова, пытавшегося убить двух человек

Полицейский застрелил жителя Азова, напавшего на двух человек

15 января 2024, 15:12
Фото: Следком по Ростовской области
Полицейский застрелил жителя Азова, пытавшегося убить двух человек
В Азове расследуют уголовное дело о покушении на убийство двух жителей Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По предварительной информации, в пятницу, 12 января, 43-летний дончанин находился в одной из квартир жилого дома в Азове, когда решил напасть на знакомую ему женщину и ее брата с ножом. Он успел нанести им несколько ран, когда к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейские постарались успокоить агрессивного мужчину, однако все попытки оказались тщетны, и правоохранителям пришлось применить оружие. Мужчина погиб в результате полученного огнестрельного ранения.

Следственный отдел Азова СУ СК РФ по Ростовской области возбудил в отношении погибшего дело о покушении на убийство двух и более человек. Теперь следователям предстоит установить обстоятельства нападения и дать правовую оценку правомерности использования огнестрельного оружия против погибшего.

В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника
Узнать подробнее

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что погибший якобы пытался убить собственную девушку и ее брата. По словам авторов канала, когда полицейские приехали на вызов, буйный мужчина накинулся на одного из полицейских и пырнул его ножом в бронежилет четыре раза. Именно после этого полицейским якобы пришлось применить оружие, ранив мужчину в грудь и ноги. По предварительной информации, жертвы нападения также серьезно пострадали.

Обращаем внимание, подробности инцидента пока не получили официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростове полицейский случайно выстрелил из пистолета-пулемета во время сопровождения задержанных.

Читайте также:
В Белой Калитве Ростовской области застрелили убийцу брата кандидата в губернаторыЗастреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судомДончанин убил бывшую супругу, а ее гостя застрелил из ружья
#Общество#Город#Ростовская область#Азов#Надежда Пустяк#Нападение#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Стрельба#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Гибель человека#18+#Бытовой конфликт#Огнестрельное оружие#Нож#Покушение на убийство#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады
Сегодня, 15:05
В Ростовской области оказалось в вдвое больше душевнобольных, чем на Кубани
Сегодня, 15:57
Основам сельского хозяйства предложили обучать школьников в Ростовской области
Сегодня, 13:45
Эксперт рассказал, почему в школах Ростовской области пора избавиться от второй смены
Сегодня, 13:32
Карл Маркс вместо памятника Екатерине: история центра ростовской Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 15:55