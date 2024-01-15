Прыгать, бегать, есть яйца: как быстро похудеть после праздников

Новогодние праздники — это время беззаботных каникул, встреч с друзьями и родственниками и, конечно, вкусной еды. Всего за несколько дней можно потерять форму и начать новый год в несколько больших объемах. RostovGazeta побеседовала с экспертами по похудению о том, как быстро сбросить лишние праздничные килограммы.