Прыгать, бегать, есть яйца: как быстро похудеть после праздников

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Новогодние праздники — это время беззаботных каникул, встреч с друзьями и родственниками и, конечно, вкусной еды. Всего за несколько дней можно потерять форму и начать новый год в несколько больших объемах. RostovGazeta побеседовала с экспертами по похудению о том, как быстро сбросить лишние праздничные килограммы.
По мнению ростовского диетолога Анастасии Кривошей похудению после праздников мешают остатки блюд в холодильнике. Чтобы начать возвращаться в форму из него нужно поскорее убрать остатки салатов, закусок, соусов.
«Нужно вернуться к прежнему режиму питания. В праздники мы часто переедаем, важно не дать организму привыкнуть к этому состоянию и не растянуть желудок. По возможности отчистите холодильник от лишних углеводов и жиров. Оставьте продукты для долгого насыщения», — советует диетолог.
Эксперт рекомендует включить в рацион как можно больше клетчатки: из овощей, зелени и отрубей. Сладости заменить на фрукты, но в умеренных количествах. А также отказаться от жирных соусов, мяса и сыров. Быстрые углеводы из белого хлеба, печенья, всевозможных крекеров и чипсов лучше полностью исключить из рациона, оставив цельнозерновой хлеб или хлебцы.
«Что касается напитков: в алкоголе, без которого не обошлись новогодние праздники, огромное количество калорий. Это так называемые жидкие калории, о которых многие не задумываются. Естественно, алкоголь в период похудения мы тоже убираем, кроме калорий, он еще и отечность вызывает», — заявляет диетолог.
По мнению Анастасии Кривошей, для успешного похудения можно пить только воду, чай и кофе без добавок.
«Можно оставить соки, но только без сахара», — добавляет эксперт.
Диетолог рекомендует не забывать о подсчете калорий, чтобы избежать перееданий.
Как объясняет ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова, привыкание к сахару и большому количество формируется всего за несколько дней. Если вас тянет на сладкое после праздничных выходных — это, по мнению эксперта, звоночек.
«Сахар — это быстрая энергия. Кроме того, он действует на наш организм как успокоительное. Сейчас выход на работу после долгих выходных — это стресс для многих. Поэтому может тянуть к сладкому — чтобы снизить уровень стресса», — объясняет нутрициолог.
Когда организм требует быстрых углеводов из сахаросодержащих продуктов, не нужно потакать его желаниям. Вместо десерта лучше съесть овощи с низким содержанием крахмала. Они быстро заполнять желудок и надолго вызовут чувство насыщения.
«Белок также заставит пищеварительную систему работать долго и не отвлекаться на перекусы: ешьте больше яиц, бобовых, курицу или индейку, нежирные сыры», — советует эксперт.
Нутрициолог призывает ростовчан не забывать выпивать ежедневно не менее 1,5 литра воды. Если постоянно забываете — скачайте специальный трекер или установите напоминания в телефоне. Как объясняет эксперт, обилие соли в новогодних блюдах, а также алкоголь вызывают обезвоживание и нарушают водно-солевой баланс в организме.
«Многие путают жажду и голод. Есть простой способ это предотвратить. Если чувствуете голод — сначала выпейте стакан воды. Если вы захотите есть снова через 20 минут — тогда это действительно голод и организму нужна энергия из пищи», — поясняет нутрициолог.
Перестройка питания — это только половина успеха на пути к стройному и здоровому телу, считает ростовский персональный тренер Матвей Зубов.
Он объясняет, что быстрый набор веса после праздников — это не всегда появление новых отложений жира.
«На самом деле набор веса — процесс не 7-10 дней, а месяцев. Часть лишних килограммов, которые вы увидели на весах после праздников — это отеки. От них можно избавиться достаточно быстро», — объясняет эксперт.
Самые простые способы избавиться от отечности дома: снизить употребление соли, пить больше воды и делать простые упражнения. Для начала будет достаточно множества мелких прыжков.
«Если прыгать по каким-то причинам тяжело, резко поднимайтесь на носок и опускайтесь на пятку. В быстром темпе нужно сделать 100-200 прыжков. Лучше всего делать это упражнение утром, натощак», — рекомендует тренер.
Такой подъем физической активности разгоняет застоявшуюся воду в организме и стимулирует активную работу метаболизма.
Матвей Зубов назвал еще одно упражнение, которое помогает растягивать мышцы и убирать отеки.
«МФР-ролл — очень удобная вещь для домашних упражнений. Он занимает минимум места, легкий. При этом с его помощью можно прорабатывать самые разные группы мышц. Гладкие роллы подойдут для начинающих, ребристые — для продвинутых», — рассказывает тренер.
Суть упражнений с роллом заключается в том, чтобы прокатывать по нему часть тела, в которой вы чувствуете отек или зажим.
«Конечно, лучше первое время заниматься со специалистом, чтобы не навредить себе и не получить зажимы вместо массажа. Категорически не стоит заниматься МФР при недомоганиях», — предупреждает Матвей Зубов.
Бег на дорожке, на месте или на улице также поможет избавиться от отеков.
Диетолог Анастасия Кривошей советует ростовчанам почаще гулять на свежем воздухе. Морозный воздух ускоряет работу метаболизма на 40% и помогает сжигать больше калорий, ведь часть энергии уходит на согревание организма.
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