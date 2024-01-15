Редкое природное явление напугало жителей Ростова-на-Дону 15 января

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В понедельник, 15 января, около 20.10 мск от читателей RostovGazeta стали поступать сообщения о сильном грохоте в центре Ростова.
«В центре сейчас громыхнуло. Сильный „бабах“. Из ветклиники как раз выходила», «Значит, не показалось. По-моему, даже вспышка какая-то была», — сообщили очевидцы, попросив уточнить, что именно произошло. Некоторые жители Ростова-на-Дону предположили, что источником грохота могла стать работа систем ПВО или полет самолета.
Однако спустя некоторое время Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором отчетливо видно, как во время снегопада началась гроза, и молния ударила в шпиль телебашни на ЗЖМ. Именно звук раскатов грома и молния испугали дончан. Гроза, при которой вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа, является редким явлением, особенно для Ростова, расположенного на юге России.
«С нашей зимой уже ничему не удивляешься. У меня сирень в октябре цвела», «Просто в верхнем слое атмосферы был ливень, а внизу снег. Два сложных атмосферных явления образовали феномен», «Зимние (или как их еще называют снежные) молнии встречаются в средней полосе России, при обильных снегопадах (чаще в полях)», — рассказали ростовчане.