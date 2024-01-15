Редкое природное явление напугало жителей Ростова-на-Дону 15 января

«С нашей зимой уже ничему не удивляешься. У меня сирень в октябре цвела», «Просто в верхнем слое атмосферы был ливень, а внизу снег. Два сложных атмосферных явления образовали феномен», «Зимние (или как их еще называют снежные) молнии встречаются в средней полосе России, при обильных снегопадах (чаще в полях)», — рассказали ростовчане.