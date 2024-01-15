РФС планирует организовать ретро-матч ФК «Ростов» и «Спартак»

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В понедельник, 15 января, изданию стало известно, что Российский футбольный союз рассматривает возможность организовать ретро-матчи между легендарными игроками футбольных клубов «Спартак», «Рубин» и «Ростов».
Матчи могут пройти в Казани и Ростове летом и осенью 2024 года, при этом в качестве игроков от «Ростова» хотят использовать состав середины 2010-х годов, который позволил клубу выиграть в Кубке России и принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вероятно, речь идет об Александре Гацкан, Артеме Дзюбе, Тимофее Калачеве и их товарищах по команде, которые играли за клуб в 2014 году.
Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные будут уточняться.
Ранее появились слухи о том, что главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может покинуть клуб весной 2024 года, чтобы уделять больше времени сборной России.