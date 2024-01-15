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Posted Сегодня, 19:12

Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

15 января 2024, 19:12
Пользователям разных онлайн-площадок часто хочется полюбоваться товаром, который им понравился, и они добавляют его в корзину. Однако экономист и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова предупредила, что так делать нельзя.

Проблема заключается в алгоритмах этих площадок, которые реагируют на поведение потенциальных покупателей и поднимают цены, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Цена иногда может меняться буквально за несколько минут или если вы смотрите товар с разных устройств. Если несколько покупателей одновременно интересуются товаром или один покупатель много раз смотрит на него, цена обязательно вырастет. Когда интерес снижается, цена соответствующим образом и снижается», — сказала Тарасова.

Поэтому, по словам эксперта, если говорить о резких изменениях цен на конкретный товар (например, туфли стоили 5,5 тыс. рублей, а на следующий день продавец снизил их цену до 3 тыс.), причина этого может быть как в реальном спросе, так и в алгоритмах обработки запросов от покупателей.

В целом, ценообразование на онлайн-площадках зависит от соотношения спроса и предложения на различные товары. Однако владельцы товаров вправе сами устанавливать цены по своему усмотрению.

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