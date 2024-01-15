Россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

«Цена иногда может меняться буквально за несколько минут или если вы смотрите товар с разных устройств. Если несколько покупателей одновременно интересуются товаром или один покупатель много раз смотрит на него, цена обязательно вырастет. Когда интерес снижается, цена соответствующим образом и снижается», — сказала Тарасова.