Россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Проблема заключается в алгоритмах этих площадок, которые реагируют на поведение потенциальных покупателей и поднимают цены, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Цена иногда может меняться буквально за несколько минут или если вы смотрите товар с разных устройств. Если несколько покупателей одновременно интересуются товаром или один покупатель много раз смотрит на него, цена обязательно вырастет. Когда интерес снижается, цена соответствующим образом и снижается», — сказала Тарасова.
Поэтому, по словам эксперта, если говорить о резких изменениях цен на конкретный товар (например, туфли стоили 5,5 тыс. рублей, а на следующий день продавец снизил их цену до 3 тыс.), причина этого может быть как в реальном спросе, так и в алгоритмах обработки запросов от покупателей.
В целом, ценообразование на онлайн-площадках зависит от соотношения спроса и предложения на различные товары. Однако владельцы товаров вправе сами устанавливать цены по своему усмотрению.