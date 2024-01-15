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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада

Ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада

15 января 2024, 06:53
Фото: 1MI
Ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада
В Ростове-на-Дону из-за выпавшего снега местные жители длительное время не могли дождаться автобуса, сообщили они в Telegram.

Горожане рассказали, что утром в понедельник, 15 января, вышли на остановку на проспекте Королева, но дождаться автобуса оказалось проблематично. Они простояли на остановке около часа.

«Переполненные автобусы №78 проезжали мимо, а водители показывали что-то жестами», — рассказали пассажиры.

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Пользователи в комментариях написали, что также проблематично дождаться транспорта №18.

«Мы толкали автобус №56 на Темернике, но так и не растолкали», — высказались ростовчане.

«Очередная непогода в Ростове и все. Жизнь нормальная в городе останавливается», — пишут местные жители. Другие предложили немного подождать, так как скоро все растает.

Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Пассажиры#Непогода#Снегопад#Темерник
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