Ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Горожане рассказали, что утром в понедельник, 15 января, вышли на остановку на проспекте Королева, но дождаться автобуса оказалось проблематично. Они простояли на остановке около часа.
«Переполненные автобусы №78 проезжали мимо, а водители показывали что-то жестами», — рассказали пассажиры.
Пользователи в комментариях написали, что также проблематично дождаться транспорта №18.
«Мы толкали автобус №56 на Темернике, но так и не растолкали», — высказались ростовчане.
«Очередная непогода в Ростове и все. Жизнь нормальная в городе останавливается», — пишут местные жители. Другие предложили немного подождать, так как скоро все растает.
Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада.