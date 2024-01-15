С каждым годом все меньше детей: жительницы Ростовской области стали реже рожать

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В том числе в регионе родились 356 двоен, пять троен, а в одной семье появились сразу четверо детей. В Управлении поздравили родителей с этими событиями.
Если рассматривать эти же показатели за 2022 год, то видно, что рождаемость немного снизилась. Согласно данным правительства региона, тогда родились 32 753 ребенка, а в 2021 — 35 847 малышей.
При этом количество многодетных семей в донском регионе выросло в два раза за 10 лет.
Ранее стало известно, что в первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, социолог заявляла о демографической яме в регионе.