rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

С каждым годом все меньше детей: жительницы Ростовской области стали реже рожать

С каждым годом все меньше детей: жительницы Ростовской области стали реже рожать

15 января 2024, 13:07
Фото: 1MI
С каждым годом все меньше детей: жительницы Ростовской области стали реже рожать

Жительницы Ростовской области стали реже рожать

В Ростовской области в 2023 году появились на свет 32 565 детей, сообщает региональное управление ЗАГС.

В том числе в регионе родились 356 двоен, пять троен, а в одной семье появились сразу четверо детей. В Управлении поздравили родителей с этими событиями.

Если рассматривать эти же показатели за 2022 год, то видно, что рождаемость немного снизилась. Согласно данным правительства региона, тогда родились 32 753 ребенка, а в 2021 — 35 847 малышей.

Почти на 500 меньше: Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области
Узнать подробнее

При этом количество многодетных семей в донском регионе выросло в два раза за 10 лет.

Ранее стало известно, что в первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, социолог заявляла о демографической яме в регионе.

Читайте также:
Почти на 500 меньше: Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской областиСоциолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской областиСоциолог Верещагина объяснила, почему запрет абортов не поднимет рождаемость на Дону
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рождаемость#ЗАГС#Многодетные семьи
Подпишитесь
«Откровенное бездействие»: инвалид в Ростовской области сходит с ума от боли
Сегодня, 05:34
Жителя Ростовской области задержали за бег по крышам вагонов в метро
Сегодня, 05:48
В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату
Сегодня, 04:44
Численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии
Вчера, 19:04
Четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области
Вчера, 17:05
Ученые ЮНЦ РАН оценили, как Ростовская область пострадала от санкций
Вчера, 16:03