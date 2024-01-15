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Published Сегодня, 06:41

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Засилье стоматологов: стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области

Стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области

15 января 2024, 06:41
Фото: 1MI
Засилье стоматологов: стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области
Больше всего в Ростовской области врачей работает в терапевтических отделениях и хирургии, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику распределения численности врачей по отдельным специальностям в Ростовской области на конец 2022 года. Из данных следует, что в регионе больше всего медиков терапевтического профиля — 3 734 специалиста. Врачей хирургического профиля насчитали в количестве 2 009, а педиатров — 1 517. Стоматологов в Ростовской области — 1 426 человек.

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При этом сравнительно мало в регионе дерматологов-венерологов — всего лишь 227 специалистов. Фтизиатров еще меньше — 149 человек, врачей по ЛФК — 75.

Психиатров и наркологов в области насчитали 417, офтальмологов — 462, а отоларингологов — 332.

Также из данных Росстата следует, что численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии.

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