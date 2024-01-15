Стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области

Росстат опубликовал статистику распределения численности врачей по отдельным специальностям в Ростовской области на конец 2022 года. Из данных следует, что в регионе больше всего медиков терапевтического профиля — 3 734 специалиста. Врачей хирургического профиля насчитали в количестве 2 009, а педиатров — 1 517. Стоматологов в Ростовской области — 1 426 человек.