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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Центральный областной автовокзал откроют в Ростове уже этой весной

Стало известно, когда запустят Центральный областной автовокзал в Ростове

15 января 2024, 11:32
Фото: donland.ru
Центральный областной автовокзал откроют в Ростове уже этой весной

Центральный областной автовокзал откроют в Ростове весной 2024 года

Автовокзал на месте старого аэропорта Ростова откроет двери для пассажиров уже той весной, рассказала руководитель вокзала Алена Беликова.

В Ростове подходит к концу возведение областного автовокзала на месте старого аэропорта. Первыми заработают залы ожидания, кассы и перроны.

«Сегодня мы ориентируемся на весну 2024 года», — заявила руководитель вокзала Алена Беликова «РБК Ростов».

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Она добавила, что маршруты, которые будет обслуживать вокзал, обсуждаются с министерством транспорта Ростовской области. Предполагается, что автобусы будут связывать населенные пункты как внутри региона, так и за его пределами.

Напомним, в возведение Центрального областного автовокзала вложили порядка миллиарда рублей. Строительством занималась компания ростовского олигарха Ивана Саввиди «Группа Агроком». Открыть его обещали в конце 2023 года. Однако из-за технических сложностей и судебных тяжб процесс затянулся.

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