Стало известно, когда запустят Центральный областной автовокзал в Ростове

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Ростове подходит к концу возведение областного автовокзала на месте старого аэропорта. Первыми заработают залы ожидания, кассы и перроны.
«Сегодня мы ориентируемся на весну 2024 года», — заявила руководитель вокзала Алена Беликова «РБК Ростов».
Она добавила, что маршруты, которые будет обслуживать вокзал, обсуждаются с министерством транспорта Ростовской области. Предполагается, что автобусы будут связывать населенные пункты как внутри региона, так и за его пределами.
Напомним, в возведение Центрального областного автовокзала вложили порядка миллиарда рублей. Строительством занималась компания ростовского олигарха Ивана Саввиди «Группа Агроком». Открыть его обещали в конце 2023 года. Однако из-за технических сложностей и судебных тяжб процесс затянулся.