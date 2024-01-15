Участник СВО вернулся на фронт после нападения в Батайске

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Напомним, в сентябре в парке Ленина на территории Батайска произошло нападение на участника СВО и его возлюбленную. Сам боец оказался жестоко избит несколькими людьми, при попытке побега один из нападавших выстрелил в него из травматического оружия 12 раз. Мужчине потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановиться, а сам инцидент вызвал серьезный общественный резонанс и стал причиной возбуждения уголовного дела.
В беседе с RT дончанин рассказал, что уже восстановился и отправился в зону СВО, чтобы защищать свою страну. По словам самого Вячеслава, он долгое время провел в больнице и соскучился по службе, поэтому собирается присоединиться к пластунской разведгруппе «ОПЛОТ-106».
«Настроение отличное, у нас всё хорошо! Враг будет разбит. Это точно!» — цитирует дончанина издание.
Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело после жалоб бойца СВО на ненадлежащее воспитание его детей бывшей женой.