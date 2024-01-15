Участник СВО вернулся на фронт после нападения в Батайске

Напомним, в сентябре в парке Ленина на территории Батайска произошло нападение на участника СВО и его возлюбленную. Сам боец оказался жестоко избит несколькими людьми, при попытке побега один из нападавших выстрелил в него из травматического оружия 12 раз. Мужчине потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановиться, а сам инцидент вызвал серьезный общественный резонанс и стал причиной возбуждения уголовного дела.