Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Напомним, в апреле 2021 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Константина Солонского. Причиной для увольнения чиновника стали жалобы на состояние дорог и работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону.
Однако даже после увольнения чиновник смог продолжить свою карьеру, заняв пост замубернатора — председателя Правительства Чукотского автономного округа, а также начальника Департамента промышленной политики ЧАО. В должность Солонский вступил совсем недавно, поскольку последние 2,5 года, до декабря 2023 года, работал в управлении Реновации Юго-Восточного административного округа Москвы.
Ранее стало известно, когда в Ростове начнет работать Центральный автовокзал, который появится на месте старого аэропорта.