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Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки

Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки

15 января 2024, 17:04
Фото: chaogov.ru
Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки
Уволенный из администрации Ростова чиновник Константин Солонский продолжил карьеру в качестве замгубернатора Чукотки, информация об этом появилась на портале правительства Чукотского автономного округа.

Напомним, в апреле 2021 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Константина Солонского. Причиной для увольнения чиновника стали жалобы на состояние дорог и работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону.

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Однако даже после увольнения чиновник смог продолжить свою карьеру, заняв пост замубернатора — председателя Правительства Чукотского автономного округа, а также начальника Департамента промышленной политики ЧАО. В должность Солонский вступил совсем недавно, поскольку последние 2,5 года, до декабря 2023 года, работал в управлении Реновации Юго-Восточного административного округа Москвы.

Ранее стало известно, когда в Ростове начнет работать Центральный автовокзал, который появится на месте старого аэропорта.

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