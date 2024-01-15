Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки

Однако даже после увольнения чиновник смог продолжить свою карьеру, заняв пост замубернатора — председателя Правительства Чукотского автономного округа, а также начальника Департамента промышленной политики ЧАО. В должность Солонский вступил совсем недавно, поскольку последние 2,5 года, до декабря 2023 года, работал в управлении Реновации Юго-Восточного административного округа Москвы.