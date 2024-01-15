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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Названо количество мест для купаний на Крещение в Ростовской области

В МЧС Ростовской области назвали 77 мест для купаний на Крещение

15 января 2024, 10:33
Фото: 1MI
Названо количество мест для купаний на Крещение в Ростовской области

В Ростовской области оборудовали 77 мест для купаний на Крещение

Спасатели подготовили 77 мест для купаний на Крещение, рассказали в управлении МЧС Ростовской области.

Для крещенских купаний в регионе определили 77 мест. Их оборудовали лестницами и перилами, а также специальными ограничителями, чтобы купающиеся не заплыли под лед.

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Во время купаний поблизости будут находиться спасатели, скорые и полиция. Задействуют больше 1000 человек и больше двухсот единиц техники.

Ранее синоптики рассказали о погоде в регионе на Крещение. Они предупредили об осадках. Однако морозов не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит около +3 градусов. Скорость ветра будет не больше четыре метров в секунду.

Также напомним, дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение. Они коснутся сразу нескольких улиц в Ростове и продлятся с 21.00 мск 18 января до шести утра следующего дня.

До этого врачи дали рекомендации по тому, как купаться в проруби на Крещение.

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