В МЧС Ростовской области назвали 77 мест для купаний на Крещение

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Для крещенских купаний в регионе определили 77 мест. Их оборудовали лестницами и перилами, а также специальными ограничителями, чтобы купающиеся не заплыли под лед.
Во время купаний поблизости будут находиться спасатели, скорые и полиция. Задействуют больше 1000 человек и больше двухсот единиц техники.
Ранее синоптики рассказали о погоде в регионе на Крещение. Они предупредили об осадках. Однако морозов не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит около +3 градусов. Скорость ветра будет не больше четыре метров в секунду.
Также напомним, дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение. Они коснутся сразу нескольких улиц в Ростове и продлятся с 21.00 мск 18 января до шести утра следующего дня.
До этого врачи дали рекомендации по тому, как купаться в проруби на Крещение.