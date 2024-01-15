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В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника

В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника

15 января 2024, 07:47
Фото: 1MI
В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника
В Новочеркасске огласили приговор военнослужащему по контракту Артему Артемьеву, который ударил ножом человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В августе 2023 года Артемьев распивал алкоголь на территории воинской части и попался начальнику, который решил отвести его в подразделение военной полиции. Но контрактник начал сопротивляться, после чего несколько раз ударил ножом потерпевшего.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он получил тяжкий вред здоровью. После нападения возбудили уголовное дело, фигурант признал вину и оказал помощь военному госпиталю на сумму 10 тысяч рублей.

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Теперь суд приговорил обвиняемого к 7,5 года заключения в колонии строгого режима. Это решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница в Ростовской области ударила ножом мужчину во время свидания.

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