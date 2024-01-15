В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В августе 2023 года Артемьев распивал алкоголь на территории воинской части и попался начальнику, который решил отвести его в подразделение военной полиции. Но контрактник начал сопротивляться, после чего несколько раз ударил ножом потерпевшего.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он получил тяжкий вред здоровью. После нападения возбудили уголовное дело, фигурант признал вину и оказал помощь военному госпиталю на сумму 10 тысяч рублей.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 7,5 года заключения в колонии строгого режима. Это решение пока не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что жительница в Ростовской области ударила ножом мужчину во время свидания.