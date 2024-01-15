В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Напомним, уже почти неделю в Новочеркасске продолжаются работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе, который провалился и затопил нечистотами улицы города и подвалы жилых домов. Ремонту мешают заморозки.
В понедельник, 15 января, Юрий Лысенко рассказал, что ситуация на территории НЭВЗ остается практически без изменений. Стоки нечистот выводили в коллектор, однако уровень воды в зоне ЧС продолжил расти, причиной этого стало потепление, вызвавшее таяние снегов.
Сейчас для откачки жидкости с улицы Привокзальной привлекли еще 10 ассенизаторских машин с муниципальной техникой, чтобы откачать воду и вывезти нечистоты, а также убрать ил с обочин, трамвайных путей и железной дороги. Однако ситуация остается тяжелой.
Ранее в ликвидации аварии в Новочеркасске задействовали специалистов из четырех городов Ростовской области.