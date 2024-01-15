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В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега

В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега

15 января 2024, 17:50
Фото: t.me/yurilysenko
В Новочеркасске продолжается ликвидация последствий аварии на коллекторе, отчетом с места ЧС поделился глава администрации Юрий Лысенко.

Напомним, уже почти неделю в Новочеркасске продолжаются работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе, который провалился и затопил нечистотами улицы города и подвалы жилых домов. Ремонту мешают заморозки.

В понедельник, 15 января, Юрий Лысенко рассказал, что ситуация на территории НЭВЗ остается практически без изменений. Стоки нечистот выводили в коллектор, однако уровень воды в зоне ЧС продолжил расти, причиной этого стало потепление, вызвавшее таяние снегов.

Видео: t.me/yurilysenko

Сейчас для откачки жидкости с улицы Привокзальной привлекли еще 10 ассенизаторских машин с муниципальной техникой, чтобы откачать воду и вывезти нечистоты, а также убрать ил с обочин, трамвайных путей и железной дороги. Однако ситуация остается тяжелой.

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Ранее в ликвидации аварии в Новочеркасске задействовали специалистов из четырех городов Ростовской области.

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