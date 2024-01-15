В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега

Сейчас для откачки жидкости с улицы Привокзальной привлекли еще 10 ассенизаторских машин с муниципальной техникой, чтобы откачать воду и вывезти нечистоты, а также убрать ил с обочин, трамвайных путей и железной дороги. Однако ситуация остается тяжелой.