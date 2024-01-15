В Ростовской области назвали главную причину острого дефицита врачей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Ростовской области, как и в других регионах юга России, остро стоит проблема нехватки медиков. Конкуренция на одну вакансию врача в области составляет всего лишь 2,8 резюме. Больше всего во врачах нуждаются медучреждения в Ростове, Таганроге и Шахтах.
Эксперты называют сразу несколько причин сложившейся ситуации. Самая главная из них — неконкурентная заработная плата. Медики уезжают за большим доходом в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.
При этом не хватает в регионе медработников всех уровней — от медсестер до узких специалистов, например, нейрохирургов, урологов, гематологов и так далее.
Председатель комитета по кадрам Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Елена Калмыкова также среди причин дефицита врачей назвала демографическую «яму» — сейчас в трудоспособном возрасте находится малочисленное поколение рожденных в 90-е. Также влияют и высокие нагрузки на медиков и выгорание.
Ранее стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области.