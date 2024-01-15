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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Эксперты назвали причины нехватки медиков в Ростовской области

В Ростовской области назвали главную причину острого дефицита врачей

15 января 2024, 10:29
Фото: Midjourney
Эксперты назвали причины нехватки медиков в Ростовской области

Маленькие зарплаты стали причиной острого дефицита врачей в Ростовской области

В Ростовской области в медиках больше всего нуждаются больницы в Ростове, Таганроге и Шахтах, проанализировали в «РБК».

В Ростовской области, как и в других регионах юга России, остро стоит проблема нехватки медиков. Конкуренция на одну вакансию врача в области составляет всего лишь 2,8 резюме. Больше всего во врачах нуждаются медучреждения в Ростове, Таганроге и Шахтах.

Эксперты называют сразу несколько причин сложившейся ситуации. Самая главная из них — неконкурентная заработная плата. Медики уезжают за большим доходом в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

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При этом не хватает в регионе медработников всех уровней — от медсестер до узких специалистов, например, нейрохирургов, урологов, гематологов и так далее.

Председатель комитета по кадрам Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Елена Калмыкова также среди причин дефицита врачей назвала демографическую «яму» — сейчас в трудоспособном возрасте находится малочисленное поколение рожденных в 90-е. Также влияют и высокие нагрузки на медиков и выгорание.

Ранее стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области.

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