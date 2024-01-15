В Ростовской области назвали главную причину острого дефицита врачей

В Ростовской области, как и в других регионах юга России, остро стоит проблема нехватки медиков. Конкуренция на одну вакансию врача в области составляет всего лишь 2,8 резюме. Больше всего во врачах нуждаются медучреждения в Ростове, Таганроге и Шахтах.