В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Рабочая неделя для жителей Ростовской области началась с необычной погодной аномалии. Жители районов рядом с Цимлянским водохранилищем рассказали, что на поверхности воды появились необычные ледяные шары.
По словам дончан, в Ростовской области продолжают держаться сильные морозы, из-за которых в водохранилище образовалась шуга. При этом из-за сильного ветра ледяная шуга скаталась в крупные шары, скопившиеся у побережья водохранилища.
По словам жителей Ростовской области подобную аномалию они видят впервые, но она кажется им красивой.
Кроме того, теперь нет необходимости лепить снежки самостоятельно — достаточно подойти к воде.
Еще одной важной новостью дня стало увеличение платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Ростовской области.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменение тарифов на содержание детей в дошкольных образовательных организациях региона. Прошлые тарифы действовали с 2022 года, и сейчас власти приняли решение поднять стоимость дневного содержания воспитанников детских садов примерно на 10,2%.
Так в Ростове цены на уход за воспитанниками в возрасте до трех лет увеличились со 126,97 до 139,98 рубля, на детей в возрасте от трех до семи лет в день стоимость присмотра увеличилась со 153,25 до 168,96 рубля. Так в месяц стоимость содержания ребенка в детском саду в среднем увеличится на 320 рублей.
Также на 10,2-10,4% увеличились тарифы на уход за детьми в детских садах Таганрога, Батайска, Азова и других муниципалитетов Ростовской области.
Теперь максимальный размер платы за уход за детьми в Таганроге вырос до 160,5 рубля, в Батайске — до 163,9 рубля, а в Азове — до 145,3 рубля в день. Полный список тарифов можно изучить по прямой ссылке.
Главной новостью дня стали сведения о средней зарплате, которую предлагают работодатели Ростовской области персоналу. К концу 2023 года зарплата на рынке труда выросла до 49,5 тысячи рублей.
Портал «РБК Ростов» рассказал, что в России средняя предлагаемая зарплата составила 54,8 тысячи рублей, при этом дончанам предлагают на 5,3 тысячи рублей меньше — всего 49,5 тысячи рублей.
Высокими доходами среди жителей Ростовской области могу похвастаться менеджеры среднего и высшего звена, которые могут претендовать на зарплату около 80 тысяч рублей. В консалтинге дончанам платят около 73,6 тысячи рублей. Также в число лидеров вошли представители сферы автомобильного бизнеса, где работодатели предлагают соискателям 73,3 тысячи рублей.
Самые низкие зарплаты в сфере розничной торговли, туризма, гостиничного бизнеса и сфере образования. Здесь средние предлагаемые зарплаты колеблются от 36,7 до 48 тысяч рублей.