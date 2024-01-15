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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады

В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады

15 января 2024, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады
В Ростовской области выросли цены на детские сады, пока специалисты считают зарплаты дончан, а жители региона удивляются необычной погодной аномалии в Цимлянском водохранилище.

Погодная аномалия

Рабочая неделя для жителей Ростовской области началась с необычной погодной аномалии. Жители районов рядом с Цимлянским водохранилищем рассказали, что на поверхности воды появились необычные ледяные шары.

По словам дончан, в Ростовской области продолжают держаться сильные морозы, из-за которых в водохранилище образовалась шуга. При этом из-за сильного ветра ледяная шуга скаталась в крупные шары, скопившиеся у побережья водохранилища.

По словам жителей Ростовской области подобную аномалию они видят впервые, но она кажется им красивой.

Кроме того, теперь нет необходимости лепить снежки самостоятельно — достаточно подойти к воде.

Кроме того, теперь нет необходимости лепить снежки самостоятельно — достаточно подойти к воде.Кроме того, теперь нет необходимости лепить снежки самостоятельно — достаточно подойти к воде.
Кроме того, теперь нет необходимости лепить снежки самостоятельно — достаточно подойти к воде.
Фото: 1MI

Дети — дорогое удовольствие

Еще одной важной новостью дня стало увеличение платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменение тарифов на содержание детей в дошкольных образовательных организациях региона. Прошлые тарифы действовали с 2022 года, и сейчас власти приняли решение поднять стоимость дневного содержания воспитанников детских садов примерно на 10,2%.

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Так в Ростове цены на уход за воспитанниками в возрасте до трех лет увеличились со 126,97 до 139,98 рубля, на детей в возрасте от трех до семи лет в день стоимость присмотра увеличилась со 153,25 до 168,96 рубля. Так в месяц стоимость содержания ребенка в детском саду в среднем увеличится на 320 рублей.

Также на 10,2-10,4% увеличились тарифы на уход за детьми в детских садах Таганрога, Батайска, Азова и других муниципалитетов Ростовской области.

Теперь максимальный размер платы за уход за детьми в Таганроге вырос до 160,5 рубля, в Батайске — до 163,9 рубля, а в Азове — до 145,3 рубля в день. Полный список тарифов можно изучить по прямой ссылке.

Чей труд дороже

Главной новостью дня стали сведения о средней зарплате, которую предлагают работодатели Ростовской области персоналу. К концу 2023 года зарплата на рынке труда выросла до 49,5 тысячи рублей.

Портал «РБК Ростов» рассказал, что в России средняя предлагаемая зарплата составила 54,8 тысячи рублей, при этом дончанам предлагают на 5,3 тысячи рублей меньше — всего 49,5 тысячи рублей.

К концу 2023 года зарплата на рынке труда выросла до 49,5 тысячи рублей.К концу 2023 года зарплата на рынке труда выросла до 49,5 тысячи рублей.
К концу 2023 года зарплата на рынке труда выросла до 49,5 тысячи рублей.
Фото: 1MI

Высокими доходами среди жителей Ростовской области могу похвастаться менеджеры среднего и высшего звена, которые могут претендовать на зарплату около 80 тысяч рублей. В консалтинге дончанам платят около 73,6 тысячи рублей. Также в число лидеров вошли представители сферы автомобильного бизнеса, где работодатели предлагают соискателям 73,3 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты в сфере розничной торговли, туризма, гостиничного бизнеса и сфере образования. Здесь средние предлагаемые зарплаты колеблются от 36,7 до 48 тысяч рублей.

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