В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады

Так в Ростове цены на уход за воспитанниками в возрасте до трех лет увеличились со 126,97 до 139,98 рубля, на детей в возрасте от трех до семи лет в день стоимость присмотра увеличилась со 153,25 до 168,96 рубля. Так в месяц стоимость содержания ребенка в детском саду в среднем увеличится на 320 рублей.