В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Происшествие случилось в вечернее время в Семикаракорске. По информации канала, мужчина общался по видео с 42-летней жительницей Челябинской области, после чего якобы привязал к руке гранату и угрожал устроить взрыв.
Отмечается, что хулиганом оказался 38-летний местный житель, который был пьяным. Говорится, что пришлось эвакуировать 10 жильцов дома.
«В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. В результате осмотра помещения был обнаружен, изъят и направлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженный предмет оказался муляжом гранаты», — прокомментировали в региональном УМВД.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.
Ранее жителя Таганрога арестовали за попытку с помощью гранаты вернуть деньги в магазине.