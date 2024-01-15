В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату

«В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. В результате осмотра помещения был обнаружен, изъят и направлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженный предмет оказался муляжом гранаты», — прокомментировали в региональном УМВД.