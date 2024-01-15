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В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату

В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату

15 января 2024, 04:44
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина общался по видеосвязи со знакомой и начал угрожать взорвать гранату, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось в вечернее время в Семикаракорске. По информации канала, мужчина общался по видео с 42-летней жительницей Челябинской области, после чего якобы привязал к руке гранату и угрожал устроить взрыв.

Отмечается, что хулиганом оказался 38-летний местный житель, который был пьяным. Говорится, что пришлось эвакуировать 10 жильцов дома.

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«В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. В результате осмотра помещения был обнаружен, изъят и направлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженный предмет оказался муляжом гранаты», — прокомментировали в региональном УМВД.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.

Ранее жителя Таганрога арестовали за попытку с помощью гранаты вернуть деньги в магазине.

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