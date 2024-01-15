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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Wildberries не может связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

Wildberries не может связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

15 января 2024, 14:23
Фото: 1MI
После пожара, произошедшего на складе маркетплейса Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, компания продолжает поиски 12 человек.

Попытки установить связь с 12 работниками сгоревшего в Шушарах склада пока не увенчались успехом.

Согласно данным, предоставленным NEWS.ru пресс-службой компании, для родственников сотрудников в режиме 24/7 работает горячая линия.

Четверых работников склада, с которыми ранее также не было связи, удалось найти. Осталось отыскать еще 12 человек. В настоящий момент никто из работников не числится пропавшим без вести.

В компании сообщили, что с сегодняшнего дня продавцам, утратившим свои товары при пожаре, начнут перечислять компенсации. Заказы принимаются в обычном режиме, товары маркетплейса доставляются без задержки.

После пожара логистика Wildberries была оперативно перестроена. Ранее логистические линии замыкались в Петербурге, сейчас поток товаров перенаправлен в другие города. Маркетплейс прикладывает максимум усилий, чтобы товары были доставлены в срок всем покупателям, в том числе и петербуржцам. В компании отмечают, что ни личный, ни наемный транспорт при пожаре не пострадал.

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