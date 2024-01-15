Wildberries не может связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Попытки установить связь с 12 работниками сгоревшего в Шушарах склада пока не увенчались успехом.
Согласно данным, предоставленным NEWS.ru пресс-службой компании, для родственников сотрудников в режиме 24/7 работает горячая линия.
Четверых работников склада, с которыми ранее также не было связи, удалось найти. Осталось отыскать еще 12 человек. В настоящий момент никто из работников не числится пропавшим без вести.
В компании сообщили, что с сегодняшнего дня продавцам, утратившим свои товары при пожаре, начнут перечислять компенсации. Заказы принимаются в обычном режиме, товары маркетплейса доставляются без задержки.
После пожара логистика Wildberries была оперативно перестроена. Ранее логистические линии замыкались в Петербурге, сейчас поток товаров перенаправлен в другие города. Маркетплейс прикладывает максимум усилий, чтобы товары были доставлены в срок всем покупателям, в том числе и петербуржцам. В компании отмечают, что ни личный, ни наемный транспорт при пожаре не пострадал.