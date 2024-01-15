Wildberries не может связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

После пожара логистика Wildberries была оперативно перестроена. Ранее логистические линии замыкались в Петербурге, сейчас поток товаров перенаправлен в другие города. Маркетплейс прикладывает максимум усилий, чтобы товары были доставлены в срок всем покупателям, в том числе и петербуржцам. В компании отмечают, что ни личный, ни наемный транспорт при пожаре не пострадал.