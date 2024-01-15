Зарплаты в Ростовской области оказались на 10% ниже, чем в среднем по стране

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
По данным на конец года в Ростовской области средний размер зарплаты, предлагаемой работодателями, составлял 49,5 тысячи рублей. При этом в среднем по России предлагаемая зарплата составляет 54,8 тысячи рублей.
В Ростовской области наиболее высокий доход предлагают в сферах высшего и среднего менеджмента. Там зарплаты достигают 79,8 тысячи рублей. В консалтинге в регионе платят в среднем около 73,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес. Доход там составляет 73,3 тысячи рублей.
Меньше всего зарплаты в регионе предлагают в сфере розничной торговли, доход там едва превышает 48 тысяч рублей. В туризме и гостиничном бизнесе платят в среднем 37,6 тысячи рублей. Доходы в образовании составляют в районе 36,7 тысячи рублей.
Ранее Росстат заявил, что в Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране.