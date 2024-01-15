rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Зарплаты в Ростовской области оказались на 10% ниже, чем в среднем по стране

Зарплаты в Ростовской области оказались на 10% ниже, чем в среднем по стране

15 января 2024, 07:15
Фото: 1MI
Зарплаты в Ростовской области оказались на 10% ниже, чем в среднем по стране
Средняя предлагаемая зарплата на рынке труда в Ростовской области на конец года составила 49,5 тысячи рублей, сообщает «РБК Ростов».

По данным на конец года в Ростовской области средний размер зарплаты, предлагаемой работодателями, составлял 49,5 тысячи рублей. При этом в среднем по России предлагаемая зарплата составляет 54,8 тысячи рублей.

В Ростовской области наиболее высокий доход предлагают в сферах высшего и среднего менеджмента. Там зарплаты достигают 79,8 тысячи рублей. В консалтинге в регионе платят в среднем около 73,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес. Доход там составляет 73,3 тысячи рублей.

Ростовчанам пообещали зарплаты выше 74 тысяч рублей к 2030 году
Узнать подробнее

Меньше всего зарплаты в регионе предлагают в сфере розничной торговли, доход там едва превышает 48 тысяч рублей. В туризме и гостиничном бизнесе платят в среднем 37,6 тысячи рублей. Доходы в образовании составляют в районе 36,7 тысячи рублей.

Ранее Росстат заявил, что в Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране.

Читайте также:
Стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области«Откровенное бездействие»: инвалид в Ростовской области сходит с ума от болиСтало известно, когда потеплеет в Ростовской области в январе
#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Откровенное бездействие»: инвалид в Ростовской области сходит с ума от боли
Сегодня, 05:34
Жителя Ростовской области задержали за бег по крышам вагонов в метро
Сегодня, 05:48
В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату
Сегодня, 04:44
Численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии
Вчера, 19:04
Четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области
Вчера, 17:05
Ученые ЮНЦ РАН оценили, как Ростовская область пострадала от санкций
Вчера, 16:03