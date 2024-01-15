Зарплаты в Ростовской области оказались на 10% ниже, чем в среднем по стране

Меньше всего зарплаты в регионе предлагают в сфере розничной торговли, доход там едва превышает 48 тысяч рублей. В туризме и гостиничном бизнесе платят в среднем 37,6 тысячи рублей. Доходы в образовании составляют в районе 36,7 тысячи рублей.