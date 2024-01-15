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Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону

Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону

15 января 2024, 16:35
Фото: 1MI
Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону обнаружили тело женщины, предположительно погибшей в результате падения из окна, об этом сообщили донские СМИ.

В понедельник, 15 января, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник, рассказал, что на Сельмаше рядом с частным домом на улице Промышленной обнаружили тело женщины.

По предварительной информации, женщина погибла в результате падения из окна второго этажа. По данным источник, женщина могла получить травму, ставшую причиной ее гибели.

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Информация о трагедии пока не получила официального подтверждения компетентных источников, данные о причинах и обстоятельствах гибели ростовчанки уточняются.

Ранее полицейским пришлось приковать ростовчанина к Ворошиловскому мосту наручниками, чтобы помешать ему спрыгнуть вниз.

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