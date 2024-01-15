Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В понедельник, 15 января, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник, рассказал, что на Сельмаше рядом с частным домом на улице Промышленной обнаружили тело женщины.
По предварительной информации, женщина погибла в результате падения из окна второго этажа. По данным источник, женщина могла получить травму, ставшую причиной ее гибели.
Информация о трагедии пока не получила официального подтверждения компетентных источников, данные о причинах и обстоятельствах гибели ростовчанки уточняются.
Ранее полицейским пришлось приковать ростовчанина к Ворошиловскому мосту наручниками, чтобы помешать ему спрыгнуть вниз.