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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:51

Жительнице Ростовской области потребовалась помощь психиатра после лечения зубов

Жительница Ростовской области попала к психиатру после лечения зубов

15 января 2024, 09:48
Фото: 1MI
Жительнице Ростовской области потребовалась помощь психиатра после лечения зубов
Жительнице Ростовской области пришлось лечиться у психиатра после посещения стоматолога, сообщает «Комсомольская правда».

Пациентку не устроило качество установки зубных протезов, что сказалось на ее моральном состоянии. Она утверждает, что несколько раз жаловалась врачу на нехватку высоты зубов, но ее проигнорировали.

«Врач провел одну болезненную процедуру, после которой я перестала нормально спать. У меня начались панические атаки, стало постоянно повышаться давление», — пишет издание со ссылкой на слова пациентки.

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Отмечается, что женщина в итоге попала к психиатру, а врачи согласились снять протезы и переделать их. Но она потребовала вернуть ей деньги и после отказа обратилась в суд.

Всего жительница региона взыскала 280 тысяч рублей, но не согласилась с суммой и подала апелляцию. В результате это решение осталось в силе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Врач#Вернуть деньги#Инвалид#Давление#Апелляция
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