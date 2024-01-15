Жителя Ростовской области задержали за бег по крышам вагонов в метро

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Нарушения в метро совершили 20-летний житель донского региона и его знакомые, после чего они разместили ролики в Интернете. Они бегали по крыше вагонов, выкручивали лампочки из люстры, били поезд ногой.
Кроме того, хулиганы инсценировали драку. В данный момент устанавливаются все граждане, которые к этому причастны.
Добавим, что за мелкое хулиганство положен арест на срок до 15 суток. Кроме того, могут наказать за нарушение требований транспортной безопасности.
Ранее житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.