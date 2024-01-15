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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Жителя Ростовской области задержали за бег по крышам вагонов в метро

Жителя Ростовской области задержали за бег по крышам вагонов в метро

15 января 2024, 05:48
Фото: 1MI
Уроженец Ростовской области бегал по крышам вагонов в метро и теперь ему грозит административная ответственность, сообщили в столичной прокуратуре.

Нарушения в метро совершили 20-летний житель донского региона и его знакомые, после чего они разместили ролики в Интернете. Они бегали по крыше вагонов, выкручивали лампочки из люстры, били поезд ногой.

Кроме того, хулиганы инсценировали драку. В данный момент устанавливаются все граждане, которые к этому причастны.

Житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина
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Добавим, что за мелкое хулиганство положен арест на срок до 15 суток. Кроме того, могут наказать за нарушение требований транспортной безопасности.

Ранее житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Батайск#Арест#Интернет#Хулиганство#Нарушения#Происшествия#Метро
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