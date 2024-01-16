Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф, одобрили редомициляцию в Россию

Согласно информации Минэкономразвития на конец минувшего года, за период существования САР было зарегистрировано 328 участников. В прошлом году в САР на островах Октябрьский и Русский переехали свыше 150 организаций, среди которых ВК, United Medical Group (EMC) и новый холдинг HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР одобрили акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» уже подает документы о смене юрисдикции, об аналогичных планах заявляет и Ozon.