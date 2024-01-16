Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф, одобрили редомициляцию в Россию

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
В числе прочего акционеры утвердили изменения в устав, позволяющие группе осуществлять деятельность в отличной от Кипра юрисдикции. Компания приступает к процессу отмены регистрации на Кипре и к перерегистрации в РФ. Это также было одобрено акционерами TCS Group, пишут «Новые известия».
Кроме того, намечены дальнейшие действия по редомициляции. Требуемый для принятия решений кворум на внеочередном собрании состоялся, говорится в сообщении компании.
Таким образом, TCS Group сохранила возможность эффективного корпоративного управления в условиях, когда зарубежный менеджмент всеми силами старается тормозить российский бизнес и принятие решений по российским активам.
Известно, что процедуру редомициляции группы поддержал главный акционер TCS — «Интеррос» Владимира Потанина, владеющий 35% группы.
TCS пока не сообщает, в каком специальном административном районе (САР) планирует перерегистрироваться — Калининграде или Владивостоке.
Компании группы «Интеррос» уже редомицилировались в САР на дальневосточном острове Русский. Представитель группы пояснил, что, практика редомициляции в САР иностранных структур компаний РФ продемонстрировала свою эффективность, так как позволяет сохранить капитализацию и структуру организаций, эффективность корпоративного управления и обеспечить защиту прав отечественных и зарубежных инвесторов.
Согласно информации Минэкономразвития на конец минувшего года, за период существования САР было зарегистрировано 328 участников. В прошлом году в САР на островах Октябрьский и Русский переехали свыше 150 организаций, среди которых ВК, United Medical Group (EMC) и новый холдинг HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР одобрили акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» уже подает документы о смене юрисдикции, об аналогичных планах заявляет и Ozon.