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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф, одобрили редомициляцию в Россию

Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф, одобрили редомициляцию в Россию

16 января 2024, 08:05
Фото: Midjourney
Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», одобрили ряд предложений, связанных с редомициляцией, говорится в сообщении группы.

В числе прочего акционеры утвердили изменения в устав, позволяющие группе осуществлять деятельность в отличной от Кипра юрисдикции. Компания приступает к процессу отмены регистрации на Кипре и к перерегистрации в РФ. Это также было одобрено акционерами TCS Group, пишут «Новые известия».

Кроме того, намечены дальнейшие действия по редомициляции. Требуемый для принятия решений кворум на внеочередном собрании состоялся, говорится в сообщении компании.

Таким образом, TCS Group сохранила возможность эффективного корпоративного управления в условиях, когда зарубежный менеджмент всеми силами старается тормозить российский бизнес и принятие решений по российским активам.

Известно, что процедуру редомициляции группы поддержал главный акционер TCS — «Интеррос» Владимира Потанина, владеющий 35% группы.

TCS пока не сообщает, в каком специальном административном районе (САР) планирует перерегистрироваться — Калининграде или Владивостоке.

Компании группы «Интеррос» уже редомицилировались в САР на дальневосточном острове Русский. Представитель группы пояснил, что, практика редомициляции в САР иностранных структур компаний РФ продемонстрировала свою эффективность, так как позволяет сохранить капитализацию и структуру организаций, эффективность корпоративного управления и обеспечить защиту прав отечественных и зарубежных инвесторов.

Согласно информации Минэкономразвития на конец минувшего года, за период существования САР было зарегистрировано 328 участников. В прошлом году в САР на островах Октябрьский и Русский переехали свыше 150 организаций, среди которых ВК, United Medical Group (EMC) и новый холдинг HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР одобрили акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» уже подает документы о смене юрисдикции, об аналогичных планах заявляет и Ozon.

#Общество
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