Десятибалльные пробки сковали Ростов вечером 16 января из-за ливня и гололеда

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
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Updated Сегодня, 15:23
Вечером вторника, 16 января, в Ростове-на-Дону улицы сковали десятибалльные пробки. Движение остановилось из-за сильного ливня и повышения плотности транспортных потоков после завершения рабочего дня. В отдельных районах сложные метеорологические условия стали причиной ДТП, которые в свою очередь создали заторы на самых загруженных дорогах города.
ДТП фиксируют на улицах Малиновского, Нансена, Текучева и Вятской, кроме того, серьезные заторы возникли на Буденновском, Ворошиловском проспектах и Шолохова, улице Большой Садовой, Береговой, Западном мосту через реку Дон, а также на улицах Вавилова, Королева и Особенной.
По прогнозам навигатора, пробки будут сохраняться почти до 21.00 мск, к тому времени заторы станут меньше и пробки будут оцениваться в три-пять баллов в зависимости от района.
Рекомендуем ростовчанам оценивать дорожную обстановку при расчете времени в пути.
Ранее в Ростове цены на такси подскочили из-за снегопада.