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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Десятибалльные пробки сковали Ростов вечером 16 января из-за ливня и гололеда

Десятибалльные пробки сковали Ростов вечером 16 января из-за ливня и гололеда

16 января 2024, 15:20
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Десятибалльные пробки сковали Ростов вечером 16 января из-за ливня и гололеда
В Ростове десятибалльные пробки парализовали движение на улицах города, сведения об этом появились на «Яндекс Картах».

Вечером вторника, 16 января, в Ростове-на-Дону улицы сковали десятибалльные пробки. Движение остановилось из-за сильного ливня и повышения плотности транспортных потоков после завершения рабочего дня. В отдельных районах сложные метеорологические условия стали причиной ДТП, которые в свою очередь создали заторы на самых загруженных дорогах города.

Дорожная обстановка в Ростове 16 январяДорожная обстановка в Ростове 16 января
Дорожная обстановка в Ростове 16 января
Фото: Яндекс Карты

ДТП фиксируют на улицах Малиновского, Нансена, Текучева и Вятской, кроме того, серьезные заторы возникли на Буденновском, Ворошиловском проспектах и Шолохова, улице Большой Садовой, Береговой, Западном мосту через реку Дон, а также на улицах Вавилова, Королева и Особенной.

Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада
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По прогнозам навигатора, пробки будут сохраняться почти до 21.00 мск, к тому времени заторы станут меньше и пробки будут оцениваться в три-пять баллов в зависимости от района.

Рекомендуем ростовчанам оценивать дорожную обстановку при расчете времени в пути.

Ранее в Ростове цены на такси подскочили из-за снегопада.

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